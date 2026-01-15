NARITA THOMAS SIMPSON¡¢À®ÅÄ¾¼¼¡½é¤Î¼«½öÅÁ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²½Õ¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ
¡¡NARITA THOMAS SIMPSON¤¬¡¢½Õ¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò3·î11Æü¤è¤ê²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§NARITA THOMAS SIMPSON¡¢¡ÈËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¡É¤Ë¤è¤ëÇ»Ì©¤Ê7Æü´Ö¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏMISIA¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ë
¡¡Æ±¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢À®ÅÄ¾¼¼¡¡ÊVo¡Ë¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡Ù¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¥ª¥ó¥¹¥Æー¥¸¡£¡È¤È¤ó¤È¤ó¡É¤È¿Ê¤à¿ÍÀ¸¤Î¥ê¥º¥à¤ò¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥¯¥é¥Ö¶õ´Ö¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î25Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢2·î5Æü12»þ¤è¤êBBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢2·î12Æü12»þ¤è¤ê¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¡¿°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
