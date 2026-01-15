¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¡ÈÂç²ÏÎòÀï¤ÎÌ¾Í¥¡É¥º¥é¥ê½¸·ë¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í·èÄê¡ª¿®¸¼¤Ë¹âÅèÀ¯¿¡¡¹ÓÌÚÂ¼½Å¤Ë¥È¡¼¥¿¥¹¤é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í¤¬·èÄê¤·15Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÅèÀ¯¿¡Ê59¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ê59¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡Ê70¡ËÄá¸«Ã¤¸ã¡Ê61¡ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ê48¡Ë¥É¥ó¥Ú¥¤¡Ê59¡ËËûÀÖÑ»¡Ê82¡Ë¤Î½Ð±é¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¡¡¹ÓÌÚÂ¼½Å¡¡ºØÆ£Æ»»°È¯É½¡×¤ÈÍ½¹ð¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£Ë¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¤Ï¡Ö½¨µÈ¡×°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡È¹ÃÈå¤Î¸×¡ÉÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬Ë¿Ã·»Äï¤Ë·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÉð¾¡¦¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤¬ËÌ¶á¹¾¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦Àõ°æÄ¹À¯¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤ÎÉã¡¦Àõ°æµ×À¯Ìò¡¢Äá¸«Ã¤¸ã¤¬±ÛÁ°¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦Ä«ÁÒµÁ·ÊÌò¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé¤¬²È¹¯¤Î²ûÅá¡¦ÀÐÀî¿ôÀµÌò¡¢¥É¥ó¥Ú¥¤¤¬µ×À¯¤ò»Ù¤¨¤ëÌÔ¾¡¦µÜÉô·Ñ½áÌò¡¢ËûÀÖÑ»¤¬¡ÈÈþÇ»¤Î¥Þ¥à¥·¡ÉºØÆ£Æ»»°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹â¶¶Í¥¹á»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¡¢¹ÓÌÚÂ¼½Å¡¢Àõ°æµ×À¯¡¢Ä«ÁÒµÁ·Ê¡¢ÀÐÀî¿ôÀµ¡¢µÜÉô·Ñ½á¡¢ºØÆ£Æ»»°¡£Ì¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉð¾¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç²Ï½Ð±éÎòÀï¤ÎÌ¾Í¥¤È¤â¤¤¤¨¤ë³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼ê±þ¤¨¡£
¡¡¡ÖÊý¡¹¤¬°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥°¥Ã¤È½Å¸ü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¨¤ß¤ò¡¢Æü¡¹¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶¯Âç¤ÊÊÉ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤òË¿Ã·»Äï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢À§Èóº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÈÂç²Ï½Ð±éÎò¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢£¹âÅèÀ¯¿¡¡ÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¡Ê10Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤Þ¤¹¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·»¼Ô¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â¡Ê¾¾±Êµ×½¨Ìò¤Ç¡Ë¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½é¿´Ëº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¡¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¡Ê7Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
¡¡ËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¬ÄÅ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ê¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×°ÊÍè¡Ë2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¢£±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¡Àõ°æµ×À¯Ìò¡Ê2Ç¯Ï¢Â³12²óÌÜ¡Ë
¡¡»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê06Ç¯¡Ö¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡×¤ÇÀõ°æÄ¹À¯Ìò¡ËÂ©»ÒÌò¤ÎÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹À¯¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿µ×À¯¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£Äá¸«Ã¤¸ã¡¡Ä«ÁÒµÁ·ÊÌò¡Ê12Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
¡¡Ä«ÁÒµÁ·Ê¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÄ¹Ç¯¡¢»ÔÌ±»²²Ã¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä«ÁÒµÁ·Ê¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼å¹ø¤ÇÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¾èÃ«¤ËÊ¸²½Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ââ»ý¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×°ÊÍè¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢£Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡¡ÀÐÀî¿ôÀµÌò¡Ê4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
¡¡10Ç¯Á°¡Ê16Ç¯¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¡Ë¤È¼ç·¯¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÃ£´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡Ä¤é¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤ä¤ë¡ªÀï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢ÅÂ¤òÅ·²¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¡ª¡ª
¡¡¢£¥É¥ó¥Ú¥¤¡¡µÜÉô·Ñ½áÌò¡Ê2Ç¯Ï¢Â³8²óÌÜ¡Ë
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡Ê¡Ö¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡×¡Ë¤âÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ÏºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀï¹ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¹¥¤¡ª¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¡£¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤Î´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡£µÜÉô·Ñ½á¸ø¤Ï¡¢¸µÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤ÎÁÎÎ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÀï¹ñÉð¾¡£¤½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤ëËÍ¤ÏÈæ±Ã»³¹â¹»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¨¤¤¤´±ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã»þÂå¤Ë³èÌö¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î³§¤¬ÃÎ¤ëÉð¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Þ¤ÇÎò»ËÊª¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÜÉô·Ñ½á¸ø¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éð¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÎÎ·¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµÜÉô·Ñ½á¸ø¤òº²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£ËûÀÖÑ»¡¡ºØÆ£Æ»»°Ìò¡Ê12Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
¡¡¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡£µ¤¹ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤Ï½ªÎ»¡£¤É¤³¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡£¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£