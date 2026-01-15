¥¦¥ó¥Ê¥ó¡¢¹¥Å¨¼ê¤¬µÙ»ß¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«²áµîÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹Éü³è¡ÄÎáÏÂ¤Ë2¿Í¤Î¾Ð¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÇ¼ÆÀÍýÍ³¡É
¡¡¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢µ×¡¹¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÎÑÁûÆ°¤ÎËö¤ËÆâÂ¼¤È·ëº§¡Ä¼«ÂðÁ°¤Ç¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¤òÄ¾·â
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤¬¥¦¥ó¥Ê¥ó¤òµá¤á¤ë¥ï¥±
¡ÖºòÇ¯12·î29Æü¤ËÇ¯ËöÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë! ¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢ ¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¤¬TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤Ëµ×¡¹¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿ÈÖÁÈ¤¬ºÆ¤Ó¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â2008Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¤¬¸«»ö100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤¬Éü³è¡£
¡Ö1996Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¹¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ì±Êü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿±ó´¬¤¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤ä¡¢²èÌÌ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ëÀâÌÀ¥Æ¥í¥Ã¥×¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¾å¡¹¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¼¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óÌ¾ÁÒ½á¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ12Æü¤Ë¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤âÁÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1995Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨21.7%¤òµÏ¿¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é100Ëü±ß!!¡Ù¤¬¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æî¸¶À¶Î´¤µ¤ó¤ÎÁêÊý¤Ïtimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÉü³è¤Ï¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤¬2¿Í¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤ä¥³¥ó¥×¥é°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÇÈÖÁÈºî¤ê¤¬°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤¬¡È°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¾Ð¤¤¤ËÁö¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤âÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¡¡¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Øµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¡£¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ï¤º¤«4Ê¬¤Û¤É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Î2¿Í¤¬ºÇ¶á¸«¤¿Ì´¤äÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡È¤æ¤ë¤¤¶õµ¤¡É¤¬¡¢º£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤È¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¤È¤â¤Ë»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡È¹¥Å¨¼ê¡É¤Î¸½ºß¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬¡ØDOWNTOWN+¡Ù¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¤ò³èÆ°¤Î¼´¤ËÃÖ¤¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎµÙ»ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò4ËÜÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¥Ö¡¼¥à¤ÎºÆÍè¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¸åÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
¡¡Áê¼¡¤°¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¿À®¤Ø¤Î²û¸Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£