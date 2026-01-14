SNSで話題の「韓国アイス」がセブン‐イレブンに登場!スプーンで天面のチョコを割って食べる「ハートティラミス」と昨年大ヒットの「クリーミーヨーグルトボール」

セブン‐イレブンは、SNS映えする見た目と本格的な味わいが特徴の韓国アイス「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、2026年1月20日から順次発売する。

◆ハートティラミス

数量限定で登場する「ハートティラミス」は、天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、ティラミスが現れる仕立て。「割って食べる」という体験で、おいしいだけではなく楽しい要素もプラスした。

「割って食べる」新感覚のスイーツ

ココアパウダー、チョコレート、チーズ風味のアイス、クランチ入りコーヒーシロップの層構造で、本格的なティラミスの味わいを表現。なめらかなチーズ風味のアイスに、チョコレートとクランチが混ざり、食感のアクセントになっている。さらに、ココアパウダーとコーヒーシロップのほろ苦さが調和し、さまざまな食感と味わいのハーモニーが楽しめる。

価格:税込537.84円

発売日:1月20日〜順次

販売エリア:全国

「ハートティラミス」

◆クリーミーヨーグルトボール

ヨーグルトアイスの上に、チョコパフをのせた、インパクトのある見た目のアイス。昨年5月に発売し大ヒットしたことを受け、再発売が決定した。

濃厚ながらも爽やかな後味のヨーグルトアイスは、口の中でなめらかにとろけるアイスミルク規格。サクサク食感のチョコパフをのせ、甘さと楽しい食感をプラスした。

価格:税込376.92円

発売日:1月20日〜順次

販売エリア:全国

「クリーミーヨーグルトボール」