【合計1万3000名に当たる！】東京ディズニーランド貸切に招待　JCB「マジカル クリスマス 2026」始動

キャンペーンの魅力は“会員限定”の貸切ナイト

「JCB マジカル クリスマス」は1990年から続く恒例企画で、JCBブランドのカード会員を対象に、東京ディズニーランド／東京ディズニーシーでの特別な体験を提供してきました。2026年版では、東京ディズニーランドの貸切招待日が2026年12月4日（金）19:30～22:30に設定されており、当選者だけが入園できる“スペシャルな夜”を楽しめます。



応募期間と条件：1万円ごとに1口、使うほどチャンス

実施期間は2025年12月5日（金）から2026年6月15日（月）までです。

参加は、特設サイトまたはMyJCBから「キャンペーンに参加する」を選び、希望コースを登録したうえで、参加登録したJCBマーク付きカードを利用します。期間中の利用合計金額（税込）1万円ごとに1口として抽選口数が加算されるため、日常の支払いをまとめるほど当選チャンスが広がります。



合計1万5000名に当たる賞品ラインアップ

賞品は大きく3コースです。貸切招待2名コースは2500組5000名が対象で、1等として「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル宿泊＋貸切ご招待券（ペア）」が50組100名、2等として「貸切ご招待券（ペア）」が2450組4900名に用意されています。

貸切招待4名コースは2000組8000名に「貸切ご招待券（4枚）」、パークチケットコースは1000組2000名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）」が当たります。貸切ご招待券は4歳以上1人につき1枚必要です。

なお、貸切招待2名コースでホテル宿泊付きに当選した場合、宿泊日は貸切当日の2026年12月4日（金）で、ホテルの変更はできません。会場までの交通費は当選者負担となり、日程は予告なく変更となる場合があります。



飯豊まりえさんが語った“行きたい理由”とクリスマスの思い出

発表会に赤いドレスで登壇した飯豊さんは、貸切イベントについて「人数が限られた特別感」や、ペアに加えて4名で応募できるコースがある点に注目。もし当選したら、ライトアップや季節の装飾をゆっくり楽しみながら歩きたいと話し、クリスマスならではの雰囲気を満喫するイメージを膨らませました。



ツリー点灯とバースデーサプライズで会場が祝福ムードに

イベント後半では、クリスマスツリーの点灯セレモニーも実施。サンタクロースの登場やカウントダウン演出で会場が盛り上がりました。さらに、2026年1月5日に誕生日を迎える飯豊さんへサプライズケーキが贈られ、飯豊さんは「ときめきを大切にしながら、新しいことにも積極的に挑戦したい」と来年の抱負を語りました。



当選発表とチェックポイント

当選は賞品の発送をもって発表され、発送時期は2026年10月下旬予定です。あわせてIVR（自動音声システム）やMyJCBでも当落案内が行われます。参加登録の有無で抽選対象外となるため、まずは登録を済ませ、希望コースを選んでカード利用を積み上げるのがポイントです。



まとめ

会員限定の貸切ナイトやパークチケットが当たる「JCB マジカル クリスマス 2026」。普段の買い物や支払いを応募口数に変えられるため、無理なく参加できるのも魅力です。特別なクリスマスの思い出を狙いたい人は、期間と条件を確認し、早めに参加登録してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー