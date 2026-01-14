¡Ö°µÅÝÅª¥ªー¥é¡×¤ÈÏÃÂê¡ªHANA7¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡£Ë«¤á¹ç¤Ã¤¿¤êµÇ°»£±Æ¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¤ÎÀ¼
HANA¤¬¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛHANA¤¬¥É¥ì¥Ã¥·ー¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦①②
¢£HANA¤¬¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷
HANA¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖTHE ONES TO WATCH¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¼Ô¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥åー¥«¥Þー¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¡¦ÈôÌö¤ò¤à¤«¤¨¤¿¿Í¤Ê¤É¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿Í¡¹¤ò»¾¤¨¤ë¥¢¥ïー¥É¤À¡£
¤½¤Î½àÈ÷¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥É¥ì¥¹Áª¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¥É¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤ä¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤ò¡¢¤ª¸ß¤¤¤òË«¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥®¥å¥Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ä¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Èー¥¯¤â´Þ¤á¡¢YouTube¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¿À¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ªー¥é¤¹¤®¡×¡Ö¥¸¥¹¤ÎÀÖ¤Î¥É¥ì¥¹¡¢ÇØÃæ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³«¤¤¤Æ¤Æ¥»¥¯¥·ー¡×¡Ö¥Á¥«¤ÎÈ±¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥ª¥³¤Á¤ã¤óÁ°È±¤¢¤²¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ä°¦¤¤～¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£