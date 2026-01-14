¡Ö»ß¤á¤í»ß¤á¤í¡×¿³È½Ä¹¤¬¼èÁÈ¤ò¶¯À©Ää»ß ¹Ô»Ê¤¬¹²¤Æ¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×ÁûÁ³¤Î¸÷·Ê
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¼èÁÈÃæ¤Ë¶Ã¤¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡Ëë²¼¤Î¼èÁÈ¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾¸å¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¿³È½Ä¹¤«¤é¡Ö»ß¤á¤í»ß¤á¤í¡×¤È»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¡¢Âç¹²¤Æ¤Ç¹Ô»Ê¤¬¶î¤±´ó¤ê¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ò¤«¤±¤ëÄÁ¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Ëë²¼»°ËçÌÜ¡¦»çÍë¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ÈËë²¼¸ÞËçÌÜ¡¦µÈ°æ¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£º¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ß¹ç¤¦¤â¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»çÍë¤Î³Û¤«¤éÁ¯·ì¤¬¥À¥é¥À¥é¤ÈÎ®¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀµÌÌ¤Î¿³È½Ä¹¤Ç¤¢¤ë¸µÂç´Ø¤ÎÀéÂåÂç³¤¡¦¶å½Å¿ÆÊý¤¬¡Ö»ß¤á¤í¡×¤ÈÊ£¿ô²ó»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢½½Î¾¹Ô»Ê¡¦ÌÚÂ¼¹¬»°Ïº¤ÏÂç¹²¤Æ¤ÇÁö¤ê´ó¤Ã¤Æ¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¤ò¤«¤±¤ëÄÁ»ö¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¶å½Å¿ÆÊý¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö³Û¤¬³ä¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Ô»Ê¤¬¸Æ½Ð¤·¤«¤é¼ê¿¡¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢»çÍë¤Î´é¤ËÅ©¤ë·ì¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¸÷·Ê¤ËµÒÀÊ¤Ï¤¶¤ï¤á¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¿¡¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎ®·ì¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»çÍë¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö»çÍë¡¢³Û¤«¤é·ì¤¬½Ð¤¬¤Á¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ä¤â³Û¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÎ®·ì¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ö·ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¼èÁÈ¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢²¼¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿µÈ°æ¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¹¶¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£µÈ°æ¤Ï1¾¡ÌÜ¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò¾å¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿»çÍë¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë