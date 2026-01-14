ÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥°¥í»ºÃÏ¡ÖÂç´Ö¡×¤Ç¡É¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÉÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ä»ñ¸»´ÉÍý¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤¿¡É½ÅÂç¤Ê°±Æ¶Á¡É
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÏ¢ºÜÂè38²ó
½é¶¥¤ê¤Ç°µÅÝÅª¿Íµ¤¤Î¡ÖÂç´Ö¤Î°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ë½É¤ë¡È¿ô¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¡É¤ÎÎÏ¡Äµù»Õ¤ÈÃç²·¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡ÈÌ´¡É¤Ï¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¡×¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»
Âç´Ö¤Ç¡Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÏÆÇä¤ê»ö·ï¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥°¥í»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÂç´Ö¤À¤¬¡¢2023Ç¯2·î¡¢Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÏÆÇä¤ê»ö·ï¡×¤À¡£´í¸±¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç½Ðµù¤·¡¢¹âÃÍ¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄÉ¤¦Âç´Ö¤Îµù»Õ¤ÏÍ¦´º¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥Þ¥°¥íµù¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥Þ¥°¥í¤ò³Í¤ê¡¢Çä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿µù»Õ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥°¥í¤ÎÏÆÇä¤ê¤È¤Ï¡¢µù³Í¡¦Î¦ÍÈ¤²¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿±£ÊÃ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£»ºÃÏµ¶Áõ¤ä¡ÖÌ©µù¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¼ï¡£»ñ¸»É¾²Á¤Î¾å¤Ç´ÉÍýºö¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢µùË¡¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ëµù³Í¾å¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾å¸Â¤ò¼é¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢µù¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëµù³ÍÊó¹ð¡£ÂÕ¤ì¤Ð»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÅÚÂæ¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤ë¡£Íð³Í¤Ë¤è¤ê¥Þ¥°¥í¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ä¥±¤ÏÂç´Ö¤Îµù»Õ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Îµù¶È´ÉÍý¾å¤Î½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
Âç´Ö¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¥Þ¥°¥í¤ÎÏÆÇä¤ê¤Ï¡¢µù¶¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÁ¥¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤êµù¶¨¤Ç¥Þ¥°¥í¤òÍÈ¤²¤ì¤Ð¡¢Êó¹ð¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢Âç´Ö¤Îµù»Õ¤¬Á¥¤«¤éµù¶¨°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¥Þ¥°¥í¤òÍÈ¤²¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Þ¥°¥í¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç´ÖÄ®¤Î2¿Í¤Î¿å»º¶È¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶È¼Ô¤Ï2021Ç¯²Æ¤Ëµù¶È¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢18¥È¥ó¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÊó¹ð¤»¤º¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÌµÃá½ø¤Êµù³Í¤äÎ®ÄÌ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿
¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬»ñ¸»´ÉÍý¤Îµ¬À©¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¸©³°¤Ë¡ÖÂç´Ö¤Þ¤°¤í¡×¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥°¥í»ºÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤ò½ä¤ëÂáÊá·à¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÂ¼Å¯ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯2·îÃæ½Ü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂÐ±þºö¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌµÃá½ø¤Êµù³Í¤äÎ®ÄÌ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å»ºÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄ¿¹¸©¤«¤é2023Ç¯12·î¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿2021Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥íµù³Í¤ÎÌ¤Êó¹ð¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿ôÎÌ¤ÏÌó98¥È¥ó¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2019¡Á20Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç´Ö¤ÇÌ¤Êó¹ð¤Îµù³ÍÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢3Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½200¥È¥ó¤¬»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÌÖ¤òÆ¨¤ì¤ÆÎ¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¡¢Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Ì¤Êó¹ðÊ¬¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÄ¿¹¸©¤Îµù³ÍÏÈ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¡¢Âç´Öµù¶¨¤Î³äÅö¤âÁê±þÊ¬¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÆÇä¤ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Âç´Ö¤Îµù¶È¼Ô¡¢½½¿ô¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢Áà¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µù¶È´Ø·¸¼Ô¤¬Êú¤¯Ê£»¨¤Ê»×¤¤
¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Î²£¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Âç´Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂç¤¤Ê½ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë½§»Ô¾ì¤«¤é¤âÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Æ±»Ô¾ì¤ÎÃç²·¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Ì¤Êó¹ð¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ÏË½§¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌäÂê¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æ±»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¶È¼Ô¤é¤Ï¡¢Âç´Ö¤Îµù»Õ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥°¥íÀìÌç¤ÎÃç²·¤Ï¡ÖÂç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢ÃÛÃÏ¡Ê»Ô¾ì¡Ë»þÂå¤«¤é¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ä»ÅÆþ¤ì¤ËÍè¤ë¤¹¤·Å¹¤Ê¤É¤¬ÌÜÍø¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¥Þ¥°¥í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢µù³Í¾ðÊó¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊó¹ð¤·¡¢´ÉÍý¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ê¥¥¿¥Ë¿å»º¡Ë¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÃç²·¤«¤é¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥í¤Î¼Á¤À¤±¤ò¸«¤Æ¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µù³Í¾ðÊó¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë½ý¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ÉÍý¾å¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
½é¶¥¤ê¡ÖÂç´Ö¤Î°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤ò²¿ÅÙ¤â¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëË½§¡¦Ãç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤Î»³¸ý¹¬Î´¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤Êµù³Í´ÉÍý¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂç´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÄà¤ê¡×¤ä¡Ö¤Ï¤¨Æì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µùË¡´Ö¤Ç¡¢µù³ÍÏÈ¤ÎÇÛÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ÊÉÔÀµÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡Ë2022Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ë½§¤ÇÂç´Ö»º¤ò¤Ï¤¸¤á¥Þ¥°¥í¤ÎËÜ¿ô¡Ê¾å¾ì¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µù»Õ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Æ±¾ðÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¤ª¤±¤¤¤¹¤·¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÎëÌÚÀµ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÎÂç´Ö»º¤ÏÀäÉÊ¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥°¥í¤À¤«¤é¡¢»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÂç´Ö¤Þ¤°¤í¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÅ¹Æâ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÅ½¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤¥Þ¥°¥í¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢±£¤µ¤º¤ËÆ²¡¹¤È½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µù³Í¾ðÊó¤Î´ÉÍýÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢»ºÃÏ¥µ¥¤¥É¤Ç»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¤·¡¢µù³Í¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì²½¤·¤Æ¡¢Âç´Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ý»ý¤ØºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÃç²·¡¦ÎëÍ¿¡Ë¤È¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¿©Âî¤Ë¾å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë!?¡Ä¹ñºÝ´ÉÍýµ¡´Ø¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë"»ñ¸»¸Ï³éÂÐºö¡É¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¿©Âî¤Ë¾å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë!?¡Ä¹ñºÝ´ÉÍýµ¡´Ø¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡É»ñ¸»¸Ï³éÂÐºö¡É¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ