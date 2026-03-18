静岡市清水区にある工場ツナ缶「シーチキン」で知られる食品メーカー。1931年に現在の静岡市で「後藤缶詰所」として創業。マグロの油漬け缶詰を製造し、米国へ輸出したのが始まり。（共同通信社＝増井杏菜記者）1958年に「シーチキン」を商標登録し「シーチキンファンシー」を発売。蒸したビンナガマグロが味も食感も鶏肉に近かったことから海の鶏肉の意味を込めた。「日本で初めてツナ缶に名前を付けて販売しました」（広報）