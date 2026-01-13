¡Ú¼Â¿©¡ÛSNS¡ÖÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¿·¡¦ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¡Ö¥é¥Ã¥«¥¹¡×¡¡¥é¥ß¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥«¥¹¹¥¤¤Ï°ìÂò¤«¡©
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢ÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥é¥ß¡¼¡×¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥«¥¹¡×¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥é¥Ã¥«¥¹¡×¤ò1·î13Æü¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊÆ±»Î¤Î¡ÉÌ´¤Î¶¦±é¡É¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥È¥Ê¥ó¥µ¡¼ÊÔ½¸Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¨¡Ä¤ä¤Ã¤Ð¡Ä¡×¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡É¤Û¤í¤è¤¤Ãí°Õ¡É¤Ê¥é¥Ã¥«¥¹¡¦¥é¥ß¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥«¥¹¤ÎÃæ¿È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê²èÁü6Ëç¡Ë
2¾¦ÉÊ¤Î¡É¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡É¤Ê¥é¥Ã¥«¥¹
¡Ö¥é¥Ã¥«¥¹¡×¤Ï¡¢¥é¥ß¡¼¤Î¥é¥à¼ò¤ò¡¢¥Ð¥Ã¥«¥¹¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¾¦ÉÊ¡£¥é¥ß¡¼¤ÎÀÖ¿§¡¢¥Ð¥Ã¥«¥¹¤ÎÎÐ¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤ÈÍÎ¼ò¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£1È¢¤Ë10Î³Æþ¤ê¡£°ìÎ³ËËÄ¥¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò³ä¤ë¤È¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍÎ¼ò¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©´¶¤Ï¥Ð¥Ã¥«¥¹¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¹á¤ê¤Ï¥é¥ß¡¼¤Î¤â¤Î¡£¥é¥Ã¥«¥¹¤Ë¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¥¨¥¥¹¤¬1.4¡ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥·¥í¥Ã¥×¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥«¥¹¤è¤ê¤â¤ä¤ä´Å¤ß¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ß¡¼¤È¥Ð¥Ã¥«¥¹¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤«ÌÂ¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥«¥¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¡ÖÇº¤Þ¤·¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥«¥¹¤Î¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥«¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤Ï¥é¥Ã¥«¥¹¤ÈÆ±¤¸3.2¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¡ÖÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¡×¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥é¥ß¡¼¤Ï¡¢1È¢¤Ë¸ÄÊñÁõ3ÂÞÆþ¤ê¤Ç¡¢1ÂÞ¤¬¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥ß¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ß¡¼¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤Ï3.7¡ó¤È¡¢¥Ð¥Ã¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥«¥¹¤è¤ê¤â¾¯¤·¹â¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Î³¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Î¹á¤ê¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥«¥¹¡£¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¿©´¶¤È¹á¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤á¤Î¥é¥ß¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤Ê¥é¥Ã¥«¥¹¡£²þ¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥«¥¹¤È¥é¥ß¡¼¤Ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥«¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï356±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¡ÖÍÎ¼ò¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£3¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©