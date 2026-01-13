スタバ、バレンタイン新作を発売　濃厚なカカオとストロベリーの酸味がマッチする贅沢な一杯だ

コーヒーチェーンの『スターバックス』から、バレンタインに向けた新商品が登場する。2026年1月14日から売り出されるのは、「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」の2つ。カカオの深みを楽しめるドリンクとはいったいどんな味わいなのか。

バレンタインシーズンには毎年、チョコレート系の期間限定メニューが登場する「スターバックス」。楽しみにしている人も少なくないだろう。2026年は、”カカオの深み”を堪能できる2種類のドリンクが発売する。

（左）カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ、（右）カカオ ムース ラテ

「フラペチーノのボディとなるクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まろやかでコクのあるカカオの味わいを、ジェラートのようになめらかな口当たりに仕上げた一杯です」と同社がアピールする「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」は、一杯で満足感のあるスイーツのようなドリンクだ。

ストロベリーの酸味があることで、カカオを感じながらも爽やかな後味になりそうだ。トップにはショコラムースとベリーソースが乗せられており、混ぜることで変化する味わいを楽しむことができる。

「カカオ ムース ラテ」は、「ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるラテ。トップのショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘みが調和するように広がります」（同社）

カカオやコーヒーの苦みとショコラムースの甘みが程よくマッチしそうだ。トッピングされたほろほろ食感のカカオは、アクセントとなり最後まで飽きずに楽しめるだろう。

バレンタインシーズンにしか味わえない、濃厚なカカオのドリンクは、自分へのちょっとしたご褒美にぴったりだ。

「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」は税込717円〜

■「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」

テイクアウト／717円

店内利用／730円

カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ

同社は、エスプレッソショットの追加カスタマイズ（テイクアウト54円、店内利用55円）がおすすめしている。カカオをより引き立て、ビターな味わいになりそうだ。

■「カカオ ムース ラテ」

テイクアウト／ショート599円、トール638円、グランデ682円、ベンティ726円

店内利用／ショート610円、トール650円、グランデ696円、ベンティ740円

［販売開始日］2026年1月14日

［販売場所］全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

