脊髄の病気を発症し後ろ足にマヒが残ったわんこ。諦めずに努力を重ねた3年間の軌跡が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で6.2万回再生を突破し「スゴイ…奇跡ですね」「全力で毎日を楽しんで」「努力と愛の賜物」といったコメントが寄せられることとなりました。

進行性の病気を発症…マヒが残ったあずきちゃん

Instagramアカウント「frenchbulldog_azuki」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの女の子「あずき」ちゃんの3年間の軌跡です。

あずきちゃんは2022年11月、2歳のときに『進行性脊髄軟化症』を発症し緊急手術を行いました。あくまで命が最優先のため「手術をしても歩くことは難しい」そう獣医師から告げられたといいます。ご家族はこれ以上症状が進行しないよう祈ることしかできませんでした。

術後のあずきちゃんは、後足にマヒが残ってしまいうまく歩けなかったといいます。ダランとした後足が床を引きずります…。それでも飼い主さんの後を一生懸命追いかけるあずきちゃん、その表情は笑顔だったといいます。

少しずつ歩けるように…！

不自由な体をまったく気にすることなく、いつも笑顔で毎日楽しそうだったというあずきちゃん。毎日のリハビリやマッサージも頑張ったといいます。ご家族もあずきちゃんの笑顔のために努力を積み重ねた結果、ついに奇跡が起きます。

なんと術後から2か月余りで少しずつ歩けるように…！ヨタヨタしているものの、足の裏はしっかりと地面を踏みしめていました。「歩けない」その言葉に打ちのめされたときもあったそうですが、目の前のあずきちゃんを見ると嘘のよう…！

術後半年でヘルニアの再手術という苦難も見事乗り越えました。あずきちゃんの生命力の強さには驚かされます。

いつでも笑顔♡元気いっぱい！

病気を発症してから1年、そこにはニコニコ笑顔で走るあずきちゃんの姿がありました。わずか1年でここまでの回復を見せたことは『奇跡』以外に言葉が見つかりません。

今ではテンションが上がるとダッシュするほど元気いっぱいなんだとか。毎日とびきりの笑顔を見せてくれるあずきちゃんを、ご家族も温かく見守っているそうです。

あずきちゃんの生きる力が生み出した、小さな奇跡を積み重ねた3年間の軌跡。あずきちゃんとご家族の深い絆が織りなした物語です。これからもパワフルな毎日を過ごしてくださいね…！

あずきちゃんの3年間の軌跡には「泣きました…」「深い愛情を感じます」「本当に奇跡だね」といった感動の声が多く寄せられました。

Instagramアカウント「frenchbulldog_azuki」には、とびっきりの笑顔を見せるあずきちゃんを見ることができますよ。ご家族の愛に包まれて幸せな姿をぜひご覧ください！

