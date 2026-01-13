【オカルトコラボ】『ダンダダン』×月刊『ムー』POP UP SHOP渋谷モディにオープン
都市伝説ファン待望の公式コラボがやってきた！ TVアニメ『ダンダダン』×スーパーミステリーマガジン『ムー』のPOP UP SHOPが、渋谷モディにて1月からオープンする。
ワン・パブリッシングのオカルト（超自然）＆ミステリー雑誌『ムー』と、オカルティックバトルアニメ『ダンダダン』がコラボレーション！ 2026年1月10日に渋谷モディにオープン、その後2月に名古屋、3月に大阪へと巡回予定となっている。
見どころは、ファン歓喜間違いなしの ”贅沢なダブルの描き下ろしイラスト” 。「ムーミステリーツアー」をテーマに、ムーグッズを身に着けたモモやオカルンたちの描き下ろしイラストは2種ご用意されている。
一つは、アニメ制作会社・サイエンスSARUによるもの。
そしてもう一つは、『ムー』の表紙を手掛けるイラストレーターzalartworksによるもの。
それぞれにタッチが異なる、変身したオカルン、アイラ、ジジたちは必見！
POPUPSHOPでは、このスペシャルイラスト2種をデザインに落とし込んだオリジナルグッズを多数ご用意。
パーカーやキャップ、Tシャツなどのアパレルグッズのほか、リュックサックやショルダーバッグなどのファッションアイテム、アクリルスタンドやキーホルダー、ステッカーといった雑貨などを幅広くラインナップ。
さらに会場内には、メインビジュアルのパネルを使ったフォトスポットも設置されるので、記念撮影をどうぞ！
また、購入者特典として期間中イベントスペースにて合計3000円（税込）お買い上げごとに、描き下ろしイラストを使用したオリジナルポストカード（全12種）をランダムで１枚プレゼント。数量限定なので注意してね！
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会 （C）月刊ムー
