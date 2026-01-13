【自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン】 6月 発売予定 価格：9,680円

コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン」を6月に発売する。価格は9,680円。

本製品は、「銀河英雄伝説」より、ヤン・ウェンリーの座乗する旗艦「ヒューベリオン」を1/3000スケールでプラモデル化したもの。

全長約900mの艦艇を全長約310mmの大スケールで商品化しており、専用台座、艦艇プレートが付属するほか、艦番号、艦艇名はデカールで再現している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「艦隊章アクリルブロック」が付属する。

仕様：プラモデル スケール：1/3000スケール サイズ：全長 約310mm 素材：PS、ABS

(C)田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー

(C)加藤直之

