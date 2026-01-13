ÂëÌÚ¿®¸ç¤È¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬·ëº§¡ª¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡¦»³ÍüÂç²ñ¤Çà¥Ó¥Ó¥Ó¥Ãá±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¶Ã¤¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤À¡ª¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£³¡Ë¤È¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿£²¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¡¢ºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£µ·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à»³ÍüÂç²ñ¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¡£ÂëÌÚ¤¬Æ±Âç²ñ¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯£¹·î¤ËÃÏ¸µ¡¦»³Íü¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤ò£Ð£Ò¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¹µ¼¼¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ËÌÌ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸åÆü¤ÎÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ëà¥Ó¥Ó¥Ó¥Ãá¤ÈÍè¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤Î¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤«¤éÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÅÅÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢ÂëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æß´¶¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬ÂëÌÚ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»³Íü¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂëÌÚ¤â¡Ö²¶¤â¤¤¤¤Ç¯Îð¤À¤«¤éÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢»³Íü¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¿£²¿Í¤Ë¡¢£²£µÇ¯£¶·î¤Î¿·ÆüËÜ¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤ÇÂëÌÚ¤Ï¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤ËÇÔÀï¡£¤¹¤Ã¤«¤êàÆÈ¿È¥¥ã¥éá¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÁ°¤ËÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤«¤é¡ÖÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤ë¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¼¢²ìÂç²ñ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤â¡¢ÂëÌÚ¤Î£É£×£Ç£ÐÃ¥¼è¤Î½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢µÞ¤¤ç±þ±ç¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¸åÆü£²¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤â¤¦²ñ¾ì¤Ë¡Ê¤¤¤¤¿Í¤¬¡Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤È²¶¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂëÌÚ¡Ë
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤ºÍ¾·×¤ÊÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤¬¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿ÀÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤À¡£ÂëÌÚ¤¬¡Ö¤³¤ì¤â¸åÆ£³×Ì¿¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ËÊ°³´¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸åÆ£¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²á¾ê¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö²æÆ»ñÞ¿Ê¡×¤ò´Ó¤Â³¤±¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¤òÉ®Æ¬¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡ÖºÇ½é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËµÞ¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¡¢»ä¤Ï¼Ö¤Ç£²»þ´Ö¤È¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Ï½÷À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ê¤É¤â¶ì¼ê¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÆü¤ËÆü¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿ÂëÌÚ¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤Ë»Ò¶¡¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸½Ìò»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤â¡ÖÆ±¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Î»þ¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ì¶èÀÚ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂëÌÚ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡Ê»Ò¶¡¤Ë¡Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Ì¤Íè¤âÃÛ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î·ë²Ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀº¿Ê¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂëÌÚ¡Ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö²æÆ»¡×¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼é¤ë¤Ù¤ºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡ù¤¿¤«¤®¡¦¤·¤ó¤´¡¡£±£¹£¸£²Ç¯£±£±·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¡¦Ãæ±û»Ô½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¥¸¥à¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£´Ç¯£±£°·î¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂàÃÄ¸å¤Î£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¡££²£±Ç¯£¶·îÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ò·âÇË¤·¤Æ£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥é¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£
¡¡¡ù¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£··î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡££³ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢£²£°£±£µÇ¯£µ·î¤Ë£Â£å£ç£é£î£î£é£î£ç¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°Ç¯£±£°·î¤«¤é¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ò¡ÖËü´î¤Ê¤Ä¤ß¡×¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢£²£±Ç¯£±·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ØÆþÃÄ¡££²£³Ç¯£´·î¤Ë£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç³èÌö¤·¡¢£²£´Ç¯£··î¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¡££±£µ£°¥»¥ó¥Á¡¢£´£·¥¥í¡£