プジョー5008、シトロエンC5エアクロスにDS No4！ステランティスの個性派フレンチたちを一気に日本初公開 #TAS2026
今回はあくまでお披露目
ステランティス・ジャパンは1月9日から11日に幕張メッセで開催された『東京オートサロン2026』に初出展。3台のフレンチモデルを日本初公開した。
公開されたのは、『プジョー5008』、『シトロエンC5エアクロス』、『DS No4』の3台。今回はあくまでお披露目ということで正式な日本導入発表ではないが、会場に用意されたQRコードからアクセスすると日本仕様のスペックを見ることができ、特にプジョー5008とDS No4の展示車は右ハンドルだった。公式ホームページでもそれぞれ、告知がスタートしている。
東京オートサロン2026で日本初公開されたプジョー5008。 山田真人
パワートレインは3台とも1.2L直列3気筒ターボ＋モーターのハイブリッドで、こちらは最近ステランティス・グループ内で共用されているもの。しかしブランドごとに乗り味や走りのテイストはチューニングされ、異なるものとなっている。
正式発表が待ち遠しい
今春の日本導入が予定されるプジョー5008は、既にきょうだい車の3008が日本デビューしていて、2列シートの3008に対し5008は3列シートとなる。プジョーの日本販売は2024年の5306台から2025年の6854台で29.2%の伸びとなっており、5008はその勢いを加速させそうだ。
これまた今春の日本導入が予定されるシトロエンC5エアクロスは、昨年フランス本国でフルモデルチェンジを果たした第2世代。デザインもC3から始まった新しい言語を採用している。シトロエンの日本販売は2024年の2920台から2025年の3125台で7%の伸びとなり、こちらも期待がかかる。
会場にはシトロエン・ベルランゴ・ロングのXTRグリップコントロールパッケージも展示された。 上野和秀
続くDS No4は、DS 4のマイナーチェンジモデルとなる。DSは車名の法則を改めるなどリブランドの最中で、No4（ナンバーフォー）はDS 4の基本的なフォルムを活かしながら、より洗練されたデザインとなった印象だ。評価の高いハイブリッドパワートレイン採用で、これまた注目を浴びそう。
多くのブランドを抱えるステランティス・グループだが、リソースを効率よく活用し、各ブランドとも個性を発揮しているように見える。3台とも、正式発表が待ち遠しいモデルと言えよう。
プジョー5008のスペック
グレード：GTハイブリッド
ステアリング：右ハンドル
トランスミッション：6速AT
全長×全幅×全高：4810×1895×1735mm
ホイールベース：2900mm
トレッド（F/R）：1615/1615mm
最小回転半径：5.7m
車両重量：1740kg
乗車定員：7名
エンジン形式：直列3気筒DOHCターボ
内径×行程：75.0×90.5mm
圧縮比：11.5
総排気量：1199cc
最高出力：100kW（136ps）/5500rpm
最大トルク：230Nm/1750rpm
燃料タンク容量：55L
電動機種類および個数：交流同期/1個
定格出力：37kW
最高出力：16kW/4264rpm
最大トルク：51Nm/750-2499rpm
駆動バッテリー種類：リチウムイオン電池
総電力量：0.9kW/h
燃料消費率（WLTC）：18.4km/L
駆動方式：前輪駆動
サスペンション（F/R）：マクファーソンストラット/トーションビーム
ブレーキ形式（F/R）：ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤ（F&R）：225/55R19
プジョー5008GTハイブリッド 山田真人
シトロエンC5エアクロスのスペック
グレード：プラス、マックス
ステアリング：右ハンドル
トランスミッション：6速AT
全長×全幅×全高：4655×1905×1710mm
ホイールベース：2790mm
トレッド（F/R）：1630/1635mm
最低地上高：245mm
最小回転半径：5.5m
車両重量：1630kg
乗車定員：5名
エンジン形式：直列3気筒DOHCターボ
内径×行程：75.0×90.5mm
圧縮比：11.5
総排気量：1199cc
最高出力：100kW（136ps）/5500rpm
最大トルク：230Nm/1750rpm
燃料タンク容量：55L
電動機種類および個数：交流同期/1個
定格出力：37kW
最高出力：15kW/4264rpm
最大トルク：51Nm/750-2499rpm
駆動バッテリー種類：リチウムイオン電池
総電力量：0.9kW/h
燃料消費率（WLTC）：19.4km/L
駆動方式：前輪駆動
サスペンション（F/R）：マクファーソンストラット/トーションビーム
ブレーキ形式（F/R）：ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤ（F&R）：255/55R19
シトロエンC5エアクロス（欧州仕様） 山田真人
DS No4のスペック
グレード：エトワール・ハイブリッド
ステアリング：右ハンドル
トランスミッション：6速AT
全長×全幅×全高：4415×1830×1495mm
ホイールベース：2680mm
トレッド（F/R）：1600/1600mm
最小回転半径：5.5m
車両重量：1400kg
乗車定員：5名
エンジン形式：直列3気筒DOHCターボ
内径×行程：75.0×90.5mm
圧縮比：11.5
総排気量：1199cc
最高出力：100kW（136ps）/5500rpm
最大トルク：230Nm/1750rpm
燃料タンク容量：51L
電動機種類および個数：交流同期/1個
定格出力：37kW
最高出力：15kW/4264rpm
最大トルク：51Nm/750-2499rpm
駆動バッテリー種類：リチウムイオン電池
総電力量：0.9kW/h
燃料消費率（WLTC）：―
駆動方式：前輪駆動
サスペンション（F/R）：マクファーソンストラット/トーションビーム
ブレーキ形式（F/R）：ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤ（F&R）：205/55R19
DS No4エトワール・ハイブリッド 山田真人