俳優・橋本環奈（２６）が１２日、都内で行われた港区の「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズ登場。８５０人の新成人から大歓声と悲鳴で迎えられた。

青色のワンピースで突然姿を現すと、振袖姿の新成人に「キャー」と驚かれで、男子の成人からは「かわいいー」と絶叫された。お祝いのメッセージを問われると「みなさま、おめでとうございます。皆さんが晴れやかな姿でいらっしゃって、すごくすてきだなと思います」と門出を祝った。

自身の成人式当日を振り返ると「小学生のころからお仕事をさせていただいているので、成人になったという感覚というか、成人式に出たことがなかったんです」と明かす。かける言葉として「未来に向かってすてきなまなざしを向けてくださって、安心もしましたし、皆さんのパワーをいただいて一生懸命、頑張りたい」と訴えた。

この日から自身が主演のフジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」がスタートすることにちなみ「今日から見ていただきたいという気持ちですが、皆さんこの後、予定があるんじゃないですか。夜ご飯を食べにいったりとか。晴れ着姿で集まっているのでねえ、録画とかＴＶｅｒ（ティーバー）でも見ていただけたらと思います」とＰＲした。