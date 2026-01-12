¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¿·À®¿Í¤Ø±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¨¥´¤òËÍ¤Ï±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÙPV¸ø³«¤Ç³¨¿´¿ÓÈ¬¥á¥¤¥ó
¡¡À®¿Í¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸¶ºî¿·PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³¨¿´¿ÓÈ¬¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤à¿·À¸BL JAPAN¤Î¾Ò²ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¿·À®¿Í¤ò±þ±ç¡ª³¨¿´¿ÓÈ¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÙPV
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¨¿´Ìò¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¤è¤êU-20¤òÂ´¶È¤¹¤ë¿·À®¿Í¤Ø¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯ÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯°Ù¤Î¥¨¥´¤òËÍ¤Ï±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¿·À®¿Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÌµÌ¾¤Î¹â¹»À¸FW¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·éÀ¤°ì¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢¹ç¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸FW¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè1´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯3·î¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à²½¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔÀ©ºî¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
