SNS更新

ドジャース・山本由伸投手が11日、自身のインスタグラムを更新。2026年最初の投稿を行い、ファンへメッセージを届けた。

山本はメジャー2年目の2025年シーズン、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。8月31日（同9月1日）から3試合連続2桁奪三振、9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランの快投を演じた。

最終的にレギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99、メジャートップの被打率.183をマークした。4月と9月に月間最優秀投手を受賞。サイ・ヤング賞投票では最終候補3人入りを果たした。

さらにポストシーズンでは6試合に登板し、5勝1敗、防御率1.45、2完投を記録した。ワールドシリーズでは第2戦で9回1失点完投、第3戦は延長18回にブルペンで準備、第6戦で6回1失点、“中0日”で第7戦の9回から登板。延長11回まで投げ抜き、“胴上げ投手”として史上13人目の3勝を挙げ、シリーズMVPに輝いた。（Full-Count編集部）