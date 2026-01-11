「一方向へ押し出すようなスイープ」が禁止

カーリング女子日本代表として、五輪メダルを2度獲得している「ロコ・ソラーレ」のサード吉田知那美が10日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて、カーリング界で様々な声が上がっているルール変更について解説した。

選手も困惑しているのは、石を減速させるスイープが禁止とされた件について。吉田はこれについて、ワールド・カーリング（WC）が公開した「認められるスイープ」と「違反スイープ」を例示する動画を示しながら「今回、一方向へ押し出すようなスイープが石を減速させる効果があると認められて禁止となりました。（ストロークしていれば問題ありません）」と伝えた。

WCの動画を見ると、ブラシのパッドをしっかり氷上で往復させることが合法と違反の分岐点になっているように見える。吉田は続けて「またスイープ終わりにはパッドを着氷させたまま石の幅を超えて引いてフィニッシュすることをWCは推奨しています。（必ず引いて終わる必要はなく、押し出して終えても大丈夫ですが、その際も必ずパッドを着氷させたまま石の外まで出すようなモーションをとり、石の軌道上でパッとブラシを上げないようにすること）」と解説した。

ロコ・ソラーレは7日（日本時間8日）にカナダで行われた試合で、カナダのチームからスイープについて「それはやっちゃダメ」と指摘された場面があった。対戦したチームのスキップ、レイチェル・ホーマンが試合中に「横はダメよ」と説明し、「まあいいわ。もう二度とやらないでね」と声をかけた。

スイープに関する新ルールは6日に発表されたばかり。2月にはミラノ・コルティナ五輪も控える中、選手の間でもどこが違反のラインなのか、試行錯誤が続いている。



