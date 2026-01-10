従来は「犬は外で飼うもの」という考えが一般的でしたが、近年は気候や住宅事情など、犬を取り巻く環境が大きく変化し、室内で犬を飼う人が増えているようです。SNS上では犬の外飼いについて、「かわいそう」「虐待」などの声が上がっています。

【要注意】意外すぎる食べ物も絶対ダメ！ これが「犬が食べたら危険なもの」です

犬の健康を考えたとき、室内飼いと室外飼い（外飼い）のどちらが最適なのでしょうか。それぞれのメリットや、室内飼いの際に飼い主が守るべきポイントなどについて、獣医師の椿直哉さんに聞きました。

室内飼いを推奨

Q.以前は外で犬を飼う人が多い印象でしたが、最近は犬を室内で飼う人が増えています。犬の健康を考えたときに、犬は室内飼いと室外飼い、どちらの方がメリットがあるのでしょうか。

椿さん「確かに、一昔前までは『犬は外で飼うもの』という意識が当たり前でした。今でも田舎では家の軒下で飼っているケースもありますね。ただ、最近ではライフスタイルの変化もあり、犬は室内で暮らしていることが多いです。

さらに、現在の獣医療としては、室内飼いを推奨しています。理由は大きく2つあり、1つは環境によるストレスが少ないからです。屋外は夏の熱中症の危険がありますし、冬の寒さ、あと最近は台風や大雨などのリスクもあります。屋外特有の音も含め、家の中の方が環境のストレスが少ないです。

もう1つは、屋内であれば、食事を取ったか、排せつがあったかなど、体調の変化に気付きやすいからです。実際に、屋外で飼われている犬の体調変化に、飼い主が1〜2週間ほど気付かなかったケースなどもありました」

Q.犬を室内飼いする際の注意点や起きやすい事故について、教えてください。どのようにしつけたらよいのでしょうか。

椿さん「いろんな飼い方があると思いますが、理想は『クレート』を置いて、普段はそこで寝付くようなしつけをするとよいですね。クレートとは外出時に犬を持ち運びできる、キャリーバッグのようなものです。日頃から寝る場所に定めることで、災害など有事の際にも大人しく入ってくれるようになります。

また、実際には犬用のベッド、トイレを置いて、犬を自由にさせているケースも多いですが、クレートに限らずケージを設置して、犬がいる場所を固定しておけば、留守番させる際の誤食や電気コードをかじるといった事故も防げるので安心です」

Q.もし犬を室外飼いする際、どのような点に注意が必要なのでしょうか。

椿さん「原則、室外飼いを推奨しないことを前提にお話しすると、一番大切なのは、体温コントロールをしやすい環境づくりです。例えば、『朝晩冷え込むときには玄関に入れてあげる』『夏の暑いときにはエアコンの効いた部屋に避難させてあげる』といった具合です。

また、最近はクマの被害に遭う犬も出ています。『番犬』として屋外で飼っている家もあると思いますが、そうした面からも室外飼いは推奨いたしません」

＊ ＊ ＊

かつては一般的だった犬の屋外飼育ですが、犬の健康と安全での観点で、現在は家の中で飼うことが推奨されているといいます。もしどうしても屋外で犬を飼いたい場合は、犬の体調を小まめにチェックしてあげましょう。