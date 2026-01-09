【どんぐり共和国】『パンダコパンダ』雨ふりサーカスデザイングッズはレトロポップ♪
名作アニメーション「パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻」をイメージしたアイテムが全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」に新登場♪ 懐かし可愛いアイテムをチェックしよう。
『パンダコパンダ』は、パンダブーム真っ只中の1972年に劇場公開された、宮崎駿＆高畑勲コンビによるオリジナル中編アニメーション。
天真爛漫な女の子・ミミ子とパンダ父子の奇妙で楽しい家族生活を生き生きとユーモアたっぷりに描き出す。
童話『長くつ下のピッピ』の世界観にインスピレーションを受けた宮崎駿が原案・脚本・画面設定を手掛け高畑勲が演出を担当。後の高畑・宮崎作品の源流とも言われ今なお愛され続ける超名作ファンタジーだ。
このたび、全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて本作のエピソード「雨ふりサーカスの巻」から着想を得たデザインの新商品がリリース決定！ 2026年1月10日（土）よりお取り扱いがスタートする。
ラインナップもご紹介していこう。新登場するのは全部で4種類。
「パンダコパンダ トラちゃんクッキー 箸置き」は、作中でパンちゃんがトラちゃんへプレゼントしたクッキーがモチーフ。本物のクッキーのようなザラザラとした質感と、一つひとつ異なる焼き色のような彩色を楽しめる一品に仕上げられている。
また、レトロでポップなデザインの「大判ハンカチ」は生地の端を赤色の糸で縁取ったメロー巻きと、あたたかな色合いがノスタルジックな印象を楽しめる一品。全体にサーカスで使用する道具やトラちゃんクッキーなどのアイコンを散りばめ、四隅にはミミ子、パパンダ、パンちゃん、トラちゃんがサーカスの一芸を披露、中心にはサーカスの動物たちも汽車に乗っているポップなデザインを楽しんで。
赤と白のストライプの生地でサーカスのテントを表現したラウンド型「ポーチ」は表面は本体のネイビーの生地の上にストライプの布を上から左右に留めてサーカスのテントを表現し、中央にサーカスの芸を披露するパパンダの刺しゅうがあしらわれている。
裏面は逆立ちをするパンちゃんと、尻尾で立つトラちゃんをデザインした織りネーム、ファスナーの引手の赤いリボンがポイント♪
さらに、人気のカラートートバッグにパンダコパンダの新デザインが登場。鮮やかなブルーの生地に大きなパパンダのデザインが目を引き、モコモコとした立体感を楽しめるサガラ刺しゅうを施されている。
マチ付きのA4サイズの書類やクリアファイルなどが入り、外側のデザイン部分に大きめなポケット、内側にはハンカチや小物が入る大きさのポケットも付属。通学やお出かけにもおすすめだ。
『パンダコパンダ』のユーモアを詰め込んだ「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」の新商品を楽しんでね。
（C）TMS
