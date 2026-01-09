この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【2026年冬最新！】ここ数か月で過去イチ進化した無料の人気動画生成AIツール6選！～Sora 2、Veo 3.1、Kling AI 2.6など～」と題した動画を公開。2026年1月時点で利用可能な、無料で音声付き動画を作成できる人気の動画生成AIモデル6種を紹介し、その急速な進化と選び方のポイントを解説している。



動画では、2025年秋から2026年冬にかけての動画生成AI市場が、米中の大手テック企業による競争で活況を呈していると指摘。OpenAIの「Sora 2」やGoogleの「Veo 3.1」といった強力なモデルに対抗し、中国のアリババが「Wan 2.6」、ByteDanceが「Seedance 1.5 pro」、Kling AIが「Kling 2.6」を次々と公開した状況を説明した。ここ数か月で動画生成AIの品質は大きく向上し、「音声付きで日本語を話す動画も当たり前に作れるようになった」という。



今回紹介されたのは、「Sora 2」「Veo 3.1」「Wan 2.6」「Seedance 1.5 pro」「Kling 2.6」、そしてxAIのAIチャット「Grok」に実装されている動画生成AIモデルの6つ。これらのツールは、無料で利用でき、音声付きの動画を作成できるという共通点を持つ。動画では、各ツールの概要と使い方を解説し、それぞれのモデルで実際に作成された動画サンプルを紹介している。



動画を総括すると、2025年の1年間で多数の動画生成AIモデルがリリースされ、生成される動画の品質が飛躍的に向上したことがわかる。特に、従来は困難だった音声付きの動画が手軽に作成できるようになった点は、大きな進化と言えるだろう。動画は「短いショート動画などはAIだけで作れる時代がやってきました」と述べ、2026年の動画生成AI分野のさらなる飛躍に期待を寄せて締めくくった。