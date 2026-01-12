この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員のジャーナリスト・下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「今後の活用に注目です。著作権最強企業ディズニーがAIに巨額出資した本当の理由を解説【OpenAI】」と題した動画を公開。著作権に最も厳しいことで知られるディズニーが、なぜ生成AIのトップ企業であるOpenAIに巨額の出資を決めたのか、その背景を深掘りした。



下矢氏はまず、これまでコンテンツ制作会社とAI開発企業が著作権を巡って「ずっと対立してきた」歴史を指摘する。特にディズニーは自社の知的財産を厳格に管理してきただけに、今回のOpenAIへの約1500億円規模の出資は業界にとって大きなサプライズであったと語る。



この提携の核心は、OpenAIの動画生成AI「Sora」などで、ディズニーのキャラクターが公式に利用可能になるライセンス契約にあるという。下矢氏はこの動きを、避けられないAIの時代に対して、守りではなく「攻めの提携」に打って出たディズニーの経営判断だと分析する。



ディズニーの狙いについて、同氏は2つの点を挙げる。1つ目は、AIによってファンがディズニーキャラクターに触れる時間が増えることで、映画だけでなくテーマパークやグッズ販売といった「周辺のビジネスが強くなる」ことだ。不正利用と戦うよりも、公式の利用ルートを提供することで、ブランド価値の向上を狙っていると解説した。



2つ目は、AIの利用が広がる中で、無法地帯化する前に「ルールを作る側に回った方が結果的にダメージを抑えられる」という戦略的な判断だ。自らがプラットフォームと組むことで、キャラクターの使われ方をコントロールし、ブランドイメージの毀損を防ぐ狙いがあると述べる。



今回の提携は、生成AIの波にどう向き合うべきかという大きな問いを投げかけている。下矢氏は、これはもはや単なる技術活用の話ではなく、「ビジネス環境としてどう向き合っていくか、我々みんなが問われている」と述べ、ディズニーの「覚悟の提携」が今後のコンテンツ業界の試金石になると締めくくった。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya