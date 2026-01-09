この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsピンチ？ロケットナウがついに業界1位に躍り出ていた」と題した動画を公開。モバイルアプリ調査会社Sensor Towerのデータを基に、フードデリバリーサービス「ロケットナウ」が「Uber Eats」を抜き、日本国内のアプリダウンロード数で業界1位になったことを報じた。



動画で示されたデータによると、2025年1月～10月における日本のフードデリバリーサービスアプリのダウンロード数において、ロケットナウがUber Eatsをわずかに上回り首位に立った。2024年の同期間ではUber Eatsが圧倒的首位だったことから、ロケットナウの急成長ぶりがうかがえる。レクター氏はこの結果について、Uber Eatsはサービス歴が長く既に多くのユーザーがダウンロード済みである一方、比較的新しいサービスであるロケットナウは新規ユーザー獲得の伸びしろが大きい点を指摘した。



ダウンロード経路の分析では、ロケットナウの躍進の背景に積極的な広告戦略があることが示された。ロケットナウのダウンロードのうち、有料ディスプレイ広告や有料検索広告経由が半数以上を占めるのに対し、Uber Eatsや出前館はApp Storeなどでの直接検索（オーガニック検索）が主体となっている。このことから、ロケットナウが広告費を投下して認知度を急速に高めていることが分かる。



また、ユーザーの年齢層に関するデータも公開された。平均年齢はUber Eatsが32歳と最も若く、次いで出前館が34歳、ロケットナウが35歳と最も高いという意外な結果となった。さらに、ロケットナウは加盟店の拡大も進めており、大手チェーンのケンタッキーフライドチキンがここ最近加盟を拡大していることも紹介された。



一方で、レクター氏はロケットナウに対する懸念の声も紹介。「誘い文句が怪しい」「韓国発祥だから登録したくない」といったユーザーの不安に加え、過去に営業職への賃金不払い問題があったことにも触れた。さらに、親会社である韓国の「Coupang」が、約3,370万件の顧客情報流出や韓国国税庁による捜査、アメリカでの株主による集団訴訟といった問題を抱えていることを指摘。ロケットナウの快進撃が今後も続くかは、こうした親会社の動向にも左右される可能性があるとの見方を示した。