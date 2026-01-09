ウォーゲーミングは、同社が開発・運営するPC向け戦車アクション「World of Tanks」において、イベント「バトルパス・スペシャル〈RoboCop〉」を1月15日から1月29日までの期間限定で開催する。

「バトルパス・スペシャル〈RoboCop〉」は、映画「RoboCop（ロボコップ）」でおなじみのオールド・デトロイトをモチーフに展開する、期間限定のゲーム内イベント。イベントの進行に合わせて「RoboCop」に登場したキャラクターたちを搭乗員として採用できるほか、映画の印象的な場面をあしらったデカールや銘刻、2Dスタイルなどをアンロックできる。

【バトルパス・スペシャル〈RoboCop〉 | World of Tanks】

□「バトルパス・スペシャル〈RoboCop〉」詳細ページ

バトルパス・スペシャル〈RoboCop〉

開催期間：1月15日～1月29日

サイバネティック法執行車輌「OCP Peacekeeper」が登場！

今回のバトルパス・スペシャルに合わせて「RoboCop（ロボコップ）」をテーマにした特別車輌も登場する。オムニ・コンシューマー・プロダクツと提携し生み出されたという設定を持つ「Tier IX」のサイバネティック法執行車輌「OCP Peacekeeper」は、オールド・デトロイトの街に潜むあらゆる脅威に対処するために設計された強力な武装を備えている。

映画「RoboCop」のキャラクターたちが登場

さらに「RoboCop」より、象徴的なキャラクター6名が限定コラボ搭乗員として登場し、迎え入れることができる。各キャラクターは、それぞれの個性、映画に忠実な設定で再現されており、テーマに沿ったボイスが収録されている。

【コラボ搭乗員紹介】

RoboCop：かつて人間だった自分の残響に苛まれるサイボーグの執行者。

Anne Lewis：忠誠心と強い倫理観を軸に行動する、落ち着いた実直な警察官。

Sergeant Reed：絶え間ない重圧の中でも秩序を保ち続ける、経験豊富で揺るがぬリーダー。

Leon Nash：暴力への渇望が破滅を生み出す、危険なギャングのリーダー。

Bob Morton：狡猾で、権力を渇望する好機主義的な企業人。

Emil Antonowsky：暴力と破壊に突き動かされる、混沌を愛する犯罪者。

新たな2Dスタイルも登場

新たな2Dスタイルとして「法と秩序の番人」、「ロボタンク」、「デルタ・シティのポスター」なども登場。また、イベント期間中、戦車長は追加報酬を確保できる特別ミッションの数々に挑戦できる。

また、特定のTwitchチャンネルを視聴することで、追加の2Dエレメントや期間限定コンテンツを含む、テーマ付きDropsも獲得可能となっている。

(C)2026 Wargaming.net. All Rights Reserved.

Robocop (C) 1987 Orion Pictures Corporation. “RoboCop” character and all RoboCop related

trademarks, logos and materials TM Orion Pictures Corporation. 2026 Amazon Content Services

LLC. All Rights Reserved.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。