【マイメロディ】体験型イベント『好きにすなおに生きてみる展』で生きるヒントを探す！
サンリオは、昨年50周年の節目を迎えた「マイメロディ」を新しく捉え直し、その ”生き方” に光を当てた体験型展示「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」を表参道ヒルズ 本館吹抜け大階段にて2026年1月15日（木）〜1月21日（水） の期間限定で開催する。
＞＞＞会場内展示やフォトスポット・ノベルティのイメージをチェック！（写真18点）
マイメロディの生き方（「マイメロな生き方」）には、「自分をほめる」「好きなものにだけ囲まれて過ごす」「なにもしない日をつくる」といった、自分の ”好き” の気持ちにすなおに生きるための小さな工夫が詰まっている。その言葉や行動には、いまを生きる大人たちにそっと寄り添い、背中を押してくれるようなヒントが散りばめられているのだ。本イベントは、そんな「マイメロな生き方」に触れながら、自分の ”好き” を見つめ直し、より ”わたしらしく” 生きるヒントを探すことができる体験型展示となっている。
会場の表参道ヒルズの吹抜け空間には、長さ約30m×幅約2mのアイコニックな「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕を設置。さらに、本イベント限定の特別なコンテンツとして、48種類のウィッシュカードの中から「今年やってみたいこと」を4つ選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができる。その他、マイメロディのお友だちであるピアノちゃんやフラットくんたちが語る「マイメロな生き方」の展示や、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットなど、さまざまなコンテンツが並ぶ。
【イントロダクション】
「マイメロな生き方」を紹介する展示スペースです。宝島社から出版されるメッセージブック『好きにすなおに生きてみる。 マイメロな生き方』の試し読みもでき、イベントの世界に一歩足を踏み入れた瞬間から、 ”わたしらしさ” を探す特別な体験が始まる。
【ウィッシュリストボックス】
マイメロディのように生きるためのウィッシュリストのうちの8つを、マイメロディのイラストと共に展示。それぞれのボックスには、ウィッシュカードが設置されている。「今年やってみたいこと」や「気になるテーマ」に出会ったら、ぜひカードを手に取り、会場で配布されるカードホルダーに入れて、あなたのウィッシュリストに追加してみて。
【マイメロディのお友だちが語る「マイメロな生き方」】
マイメロディのお友だちのピアノちゃんやフラットくんたちに、「マイメロな生き方って？」と質問してみた。お友だちが語るマイメロディの生き方に気付かされることも多いはず。オブジェの裏側にはウィッシュカードもご用意。お友だちの声に耳を傾けながら、気になったカードを手に取ってみて。
【自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」作り】
会場には、「好きにすなおに生きてみる」をテーマにした48種類のウィッシュカードをご用意。その中からあなたの心に響くカードを4枚選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができる。また、自由に書き込めるウィッシュリストカードもご用意している。新しい一年の始まりに、 ”わたしらしさ” に気づくヒントに出会うことができる。
【フォトスポット】
表参道ヒルズの吹抜け空間には、天井から階段下まで続く「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕が登場。吹抜けの階段を下りながら、そのリストを眺めて楽しむことができる展示だ。さらに、ウィッシュリストにちなみ、マイメロディと鉛筆の立体オブジェが登場。本イベントの世界観が楽しめる、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットとなっている。
そして、「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」に来場した方には、先着で限定アクリルキーホルダーがプレゼント。また、アンケートに回答すると、限定ステッカー全8種のうちランダムで1つがプレゼントされる。
「マイメロな生き方」を見て・触れて・感じることで、マイメロディとともに新しい一年を ”わたしらしく” 始めるヒントをお届けする。
ぜひ、あなたらしいを探しに『好きにすなおに生きてみる展』を訪れてみては。
（C） 2026 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ
