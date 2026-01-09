水卜麻美アナ「ごめんなさい！一緒になっちゃった！」…「ＺＩＰ！」で思わぬハプニングにスタジオ慌てる
日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は９日、あす１０日からの３連休に最強寒波が到来することを伝えた。
番組内では気象予報士のくぼてんきさんがスタジオ生出演し、この先の天気の移り変わりを解説。さらにこの日も寒波で積雪している新潟・魚沼市、北海道・札幌市から生中継で現在の様子を紹介。札幌からは札幌テレビの久保明日香アナウンサーが午前８時現在のものとして「気温は氷点下４・８度、積雪は５８センチです。昨日は半日で４０センチのドカ雪が降りました」とリポートした。
その後、スタジオの北脇太基アナウンサーが「クボさん、札幌の今後の雪の降り方はいかがでしょうか？」と質問。するとスタジオのくぼてんきさんは「こちらもきょう明日は…」、札幌から中継の久保アナも「そうですね、あの…」と同時に返答するハプニングに。
これには北脇アナは「お名前がね、くぼてんきさんと久保アナウンサーで一緒なので。スタジオのくぼてんきさんにお伺いしますね」と慌てて聞き直すことに。総合司会を務める水卜麻美アナも「ごめんなさい！一緒になっちゃった！」と思わぬ混乱をわびていた。