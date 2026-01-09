大谷翔平の「努力を見せない凄さ」　ド軍同僚が語ったイチローとの“共通項”「正直、家で何をやっているかは分からないけど…」

淡々と準備を重ね、毎試合のようにハイレベルなプレーを繰り広げる大谷(C)Getty Images

今季はいったい何を見せてくれるのか――。球春到来が迫る中、大谷翔平への関心もじわじわと高まってきている。

昨季も球史を塗り替えた。6月に「投手」として約2年ぶりに実戦復帰を果たした大谷は、打者としてリーグトップのOPS1.014、リーグ2位の55本塁打、リーグ6位の102打点を記録。計47イニングを投げた投手としては、1勝（1敗）ながら、62奪三振、防御率2.87、WHIP1.04と堂々たる成績を収めた。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

3年連続4度目のシーズンMVPにも輝き、その声価を揺るぎないものへと昇華させた大谷。その数字だけでは表しきれない凄みは、他でもない同僚たちの言葉から何よりも滲み出る。

現地時間1月2日に元メジャーリーガーのモー・ヴォーン氏がホストを務めるポッドキャスト番組『MVP』に出演したミゲル・ロハスは、大谷について「彼のいるクラブハウスにいるっていうのはどういう気持ちなんだい？」と問われた36歳は、「彼のやっていることは他に誰もできないと痛感させられる。だって現実とは思えないことを当たり前のようにやってのけるんだからね」と明かし、空前絶後のフィーバーを生み出す男の凄みを強調した。

「どんな選手ですら彼のレベルに近づくのすら難しいと思う。そもそも彼が一番すごいのは、準備の必要がそこまでいらないことなんだ。もちろん毎日、トレーニングはしているけど、彼は、とてつもない才能で、他の人が努力で積み上げたものをあっさりと越えてしまう。バッティング練習をしている彼を見ていると、『野球はこんなに簡単なのか』と思わされる」