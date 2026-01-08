株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した新商品『Mister Donut×GODIVA』全5種類を、2026年1月9日（金）から期間限定で発売します。

日本創業55周年を迎えるミスタードーナツと、創業100周年のゴディバが共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。

これまでにないプレミアムなショコラドーナツやパイが登場します。

ミスタードーナツ「Mister Donut×GODIVA」

販売期間：2026年1月9日（金）〜期間限定

販売場所：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）

今回登場するのは、「ゴディバ」の代名詞とも言えるトリュフショコラをイメージしたドーナツや、ミスタードーナツの人気商品フレンチクルーラーにショコラを掛け合わせた「生ショコラフレンチ」など全5種類。

「自分を甘やかしていい日」をテーマに、仕事終わりやリラックスタイムにぴったりの、甘さが優しく広がるご褒美スイーツです。

トリュフショコラドーナツ ノワール

価格：テイクアウト 345円／イートイン 352円（税込）

トリュフショコラをイメージした、くちどけなめらかな食感のショコラドーナツ生地を使用。

全体をチョコレートでコーティングし、フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げました。

生地の間には、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ねています。

濃厚なチョコレートの味わいを層で楽しめる一品です。

トリュフショコラドーナツ プラリネ

価格：テイクアウト 345円／イートイン 352円（税込）

なめらかな食感のショコラドーナツ生地をチョコレートでコーティング。

ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングし、華やかに仕上げました。

中にはガナッシュクリームとプラリネホイップを重ねています。

香ばしいナッツの風味とチョコレートのハーモニーを楽しめます。

生ショコラフレンチ ノワール

価格：テイクアウト 270円／イートイン 275円（税込）

ふんわりしっとりとした、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地が特徴。

ショコラ風味のグレーズでコーティングし、ホワイトチョコのラインで上品に仕上げられています。

ゴディバとの出会いで生まれた、今だけの特別なフレンチクルーラーです。

生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ

価格：テイクアウト 291円／イートイン 297円（税込）

口どけの良い生ショコラフレンチ生地に、キャラメルクリームとプラリネホイップをサンドしました。

チョコレートのあしらいとココアパウダーでデコレーションされた、華やかな見た目とリッチな味わいが魅力です。

ドゥショコラパイ

価格：テイクアウト 367円／イートイン 374円（税込）

ビターな味わいの生地に2種類のショコラクリームを包んで焼き上げたショコラパイ。

デニッシュのようなサクサクとした食感と、濃厚なショコラの風味が楽しめます。

表面のチョコレート装飾が高級感を演出します。

新TVCM「Mister Donut×GODIVA『甘やかしていい日。』篇」

商品の発売に合わせ、今田美桜さんが出演する新TVCM「Mister Donut×GODIVA『甘やかしていい日。』篇」が2026年1月9日（金）より全国で放映されます。

CMの舞台は、仕事後の夜のおうち時間。

「自分を褒める理由なんてなんだっていい」というメッセージのもと、今田さんが自分へのご褒美としてドーナツを頬張る姿が描かれています。

また、1月16日（金）からは、WEB動画「甘やかしていい日の Vlog Mio Imada」も公開予定。

夕方にドーナツを買って帰宅し、お気に入りの空間で自分を甘やかす様子がVlog風に収録されています。

今田美桜さん インタビュー

撮影を終えた今田美桜さんは、新商品やリフレッシュ方法について以下のように語ってくださいました。

今回は、とてもリラックス感のある空間で、すごくおいしいドーナツを食べさせてもらったんですけど、本当においしくて。

本当に幸せな時間でした(笑)。

おうちでおいしいものを食べているっていうリラックスした気持ちになりながら撮影させてもらいました。

「生ショコラフレンチ (キャラメルプラリネ)」は、私は一番好きでした。

フレンチクルーラーのふわふわ感と、あとはココアパウダーがすごく効いていて、おいしかったです。

中にクリームが入っているんですけどそれがまたちょっと香ばしくておいしかったです。

（リフレッシュ方法について）日常的にやっていることはお風呂の時間。

湯船にゆっくり浸かります。

あまり携帯とかを持ち込まず、何かするわけでもないんですけど、ぼーっとする時間を作っています。

あとは時間があれば旅行とかに行くと、大きなリフレッシュになるかなと思っています。

（自分へのご褒美について）もちろん与えます。

すごく(笑)。

でも、小さなことというか一日撮影を頑張った後に、おいしいごはんを食べるとか、そういうものも込みで、日々ご褒美はあげています。

頑張ったし、って思うようにしています。

55周年のミスタードーナツと100周年のゴディバが贈る、この冬だけの特別なコレクション。

頑張った自分へのご褒美として、プレミアムなショコラの味わいを楽しめます。

ミスタードーナツ「Mister Donut×GODIVA」の紹介でした。

