伝統のプラリネとガナッシュを堪能！LENOTRE〈ルノートル〉「2026年バレンタインコレクション」

パリ最高峰メゾンのひとつとして知られるLENOTRE〈ルノートル〉。

2026年のバレンタインコレクションが、1月16日(金)より発売されます。

現代フランス菓子の礎を築いたガストン・ルノートルの精神を受け継ぐ、伝統と革新が息づくラインナップです。

LENOTRE〈ルノートル〉「2026年バレンタインコレクション」

発売日：2026年1月16日(金)〜3月下旬予定

販売場所：ルノートル東京、銀座三越店、麻布台ヒルズ店、西武池袋店

ルノートルを象徴する「プラリネ」と「ガナッシュ」を主軸としたバレンタインコレクション。

素材の個性を最大限に引き出す製法と、長年培われてきた職人の技術によって磨き上げられたショコラが揃います。

ナッツを丁寧にキャラメリゼし銅鍋で仕上げる伝統製法のプラリネや、チョコレートと生クリームが織りなすなめらかで奥行きのあるガナッシュ。

2026年は、これらの伝統と技術を大切にしながら、フレーバーや表現を新たにした新作ショコラも登場します。

ショコラアソート

2025年にフランスで開催されたサロン・デュ・ショコラにて、C.C.C(Club des Croqueurs de Chocolat)のゴールドタブレットを受賞したルノートル。

今回のバレンタインコレクションでは、新作8種と定番4種を組み合わせた計12種のショコラから構成されるアソートが展開されます。

新作としてラインナップされるのは、プラリネ4種「アマンド・ココ」「カフェ・モカ」「コリアンダー・シトロン」「ショコラ・オ・レ＆プラリネ」、そしてガナッシュ4種「ピスターシュ・グリオット」「パプア」「アールグレイ」「キャラメル・フルール・ドゥ・セル」です。

繊細で豊かな風味の世界を堪能できる、期間限定のアソートメントです。

用途に合わせて選べる4つのサイズが用意されています。

【プラリネ・ガナッシュアソート4個入】

価格：2,592円(税込)

内容：アマンド／カフェ・モカ／フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／アールグレイ（各1個）

【プラリネ・ガナッシュアソート6個入】

価格：3,456円(税込)

内容：アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／アールグレイ（各1個）

【モナムール8個入】

価格：4,320円(税込)

内容：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／ピスターシュ・グリオット（各1個）

【モナムール12個入】

価格：6,480円(税込)

内容：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／コリアンダー・シトロン／カフェ・モカ／ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／ピスターシュ・グリオット／パプア／アールグレイ（各1個）

香り高いチョコレートと軽やかなクレープ生地が心地よく調和した一品。

繊細なカカオのアロマとローストの香りが広がるダークチョコレート、華やかなカカオの風味とまろやかな甘みのミルクチョコレート、塩バターキャラメル風味でミルキーな味わいのホワイトチョコレート。

3種のチョコレートで包み込んだクレープの詰め合わせです。

【クレープ・ルノートル6本入】

価格：1,728円(税込)

内容：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／クレープ・ショコラ・キャラメル（各2本）

【クレープ・ルノートル12本入】

価格：3,240円(税込)

内容：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／クレープ・ショコラ・キャラメル（各4本）

販売店舗について

本コレクションは、以下のルノートル各店にて取り扱われます。

■ルノートル東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1階

■銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館 地下2階

■麻布台ヒルズ店

東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階

■西武池袋店

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト

パリ最高峰メゾンの技術が詰まった、2026年のバレンタインコレクション。

大切な方へのギフトや自分へのご褒美として楽しめる、贅沢なラインナップです。

LENOTRE〈ルノートル〉「2026年バレンタインコレクション」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝統のプラリネとガナッシュを堪能！LENOTRE〈ルノートル〉「2026年バレンタインコレクション」 appeared first on Dtimes.