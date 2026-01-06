“空白の2時間”で何が？犯人は逃走中　妊娠中のネイリスト殺害　凶器見つからず…計画的犯行か　死因は「外傷性ショック」

カメラに向かって笑顔でピースサインをする女性。

大晦日の夜、茨城・水戸市のアパートで何者かに襲われ、殺害されたネイリストの小松本遥さん（31）です。

事件発生から1週間。

小松本さんは、襲われてから約1時間以内に死亡したとみられることが新たに分かりました。

事件当日の午後5時ごろ、外出先から「今から帰る」と夫に連絡した小松本さん。

そこから2時間ほど経過した午後7時ごろ、玄関先で倒れた状態で見つかりました。

この“空白の2時間”で何者かに襲われ、殺害。

現時点で凶器は見つかっておらず、計画的な犯行とみられています。

ゴルフが趣味だったという小松本さん。

練習場で知り合った人は「ゴルフの練習場が一緒で年代が近かったので、仲良くなって食事に行ったりして、自分でサロン持ちたいから、色々挑戦したいという話とか（していた）」と話しました。

小松本さんが経営するネイルサロンについて、相談を受けることもあったといいます。

小松本さんの友人：

人当たりが良くて明るくて、人に不快な思いをさせる人ではなかったので正直びっくり。誰かしらに何かのきっかけで恨みを買っちゃったのかな。本当に友人として交流する上ではすごくいい人だったので信じられない。

大晦日の正午過ぎ、夫とともに自宅で過ごしていたという小松本さん。

しばらくして小松本さんが外に出掛けると、夫も仕事に向かったといいます。

そして午後5時前、夫に今から帰ると電話をかけたといいますが、午後7時過ぎ、夫が帰宅すると玄関先で横たわる小松本さんを発見。

搬送先の病院で死亡が確認されました。

“空白の2時間”に何が起きたのでしょうか。

部屋の中が荒らされた様子や、財布や携帯電話などが盗まれた形跡は見つからなかったといいます。

死因は頭を鈍器のようなもので殴られたことや、首を刃物のようなもので刺されたことによる外傷性ショックで、首と頭頂部にかけて多くの傷が見られるといいます。

小松本さんは妊娠していて、おなかの赤ちゃんを守ろうとしたのでしょうか。

あざや傷などの防御創もありました。

過去には人間関係を巡るトラブルで警察に相談していた小松本さん。

一体、誰が何の目的で小松本さんを襲ったのでしょうか。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三さん：

（犯人は）この時間に夫がいないのも知っていた可能性がある。交友関係が深い人物であればあそこまで卑劣な犯行を最後までやり遂げられるかという疑問点。

警察は有力な手がかりとなる情報に5万円の報奨金を支払うとし、情報提供を求めています。