【ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -PALE ORANGE-】 6月 再販予定 価格：13,200円 【ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-】 【ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -GRAY-】 5月 再販予定 価格：各13,200円

コトブキヤは、アクションフィギュア「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -PALE ORANGE-/-WHITE-/-GRAY-」をそれぞれ5月から6月に再販する。価格は各13,200円。

本製品は、TVアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」など、数々の名作アニメーションを彩ってきたアニメーター・加々美高浩氏の「美手」を、そのプロポーションをそのままに、息を飲むほどの迫力と繊細さを備えた造形で立体化したもの。

加々美氏の徹底監修と、コトブキヤを代表する原型師・白髭創氏のタッグだからこそ実現できた超可動で、美しすぎる手を生み出す二人のトップクリエイターがおくる、アーティストやそれを志す全ての人に向けた、これまでにないサポートアイテムとなっている。

最大のポイントは、限りなく人体と同様の動きをする「リアルな可動域」。さらに、人体で動かない方向には可動しないようロックがかかる構造のため、誰でも簡単に自然なポーズを作ることができる。

「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -PALE ORANGE-」

「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-」

「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -GRAY-」

仕様：アクションフィギュア/可動フィギュア、未塗装完成品フィギュア スケール：1/1スケール サイズ：全長 約210mm 素材：ABS、POM、PP、アクリル、鉄

(C)加々美高浩 (C) KOTOBUKIYA