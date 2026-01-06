お笑い芸人のZAZY（37）が5日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。出演者のお笑いコンビ・ニッポンの社長のケツ（35）からの仕打ちを明かした。

ケツは同期だが「僕のことをずっと見下してる。飲みの席で“お前おもんない”とか」とZAZY。

昨年行われた「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦」でニッポンの社長が優勝してからは「余計に加速して。僕がSNSでライブの告知をしたら“おもんないライブやりそうやな”とか」と話した。

「直近でびっくりしたのが。同じ番組の収録があって、僕がうまいこといかず、ケツがうまいこといって。そのオンエアの後に、ケツから“お前まじでおもんないで。同期からも全員嫌われてるし。やめてまえ”って。腹立ってLINEもブロックした」という。

これについて、ケツは「ZAZYってみんなで絡んで笑いになりますけど。面白い返しをしてくれない。こっちが悪者みたいになるから、僕が日頃からノックしてあげてる」と反論。ZAZYは「誰が言うとんねん！」とツッコんだ。

2人の関係について、出演者のお見送り芸人しんいちは「これは笑えない、ガチの2人なんです。ほんまに仲が悪い」と証言した。