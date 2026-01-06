西武からポスティングシステムでアストロズへの移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。球場内のグッズショップには早速、今井の背番号「45」が入ったレプリカユニホームが登場するなど、期待の大きさをうかがわせた。

グッズは会見に合わせるように、同日朝から販売。現段階ではユニホームだけの販売だが、今後展開していく予定だという。「45」は23年サイ・ヤング賞右腕のゲリット・コール（現ヤンキース）がアストロズ在籍時（2018、2019年）に背負っていた番号。今井は会見で「そういう選手に肩を並べられるくらいの選手を目指したいという意味で選ばせてもらいました」と説明。実力ととともに人気面でも肩を並べられるかが注目される。

ヒューストン近郊には世界的総合空調メーカーのダイキン工業の子会社に当たる「ダイキンコンフォート・テクノロジーズ・ノース・アメリカ社」の大規模工場があり、約1万人規模の従業員が働く。さらに地域の在留邦人も4000人規模とされており、日本との結びつきも強い地域で、応援も味方に今井が全力で腕を振る。