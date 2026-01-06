元交際相手への性的暴行をインターネットネット掲示板にて依頼、実行させたとし、不同意性交等罪などで起訴されている松田烈被告（28）。その第3回公判が昨年12月19日、東京地裁で開かれた。同被告は住居侵入罪、不同意性交等罪に問われており、その起訴内容は以下の通りだ。

「性的暴行してくれる人を募集」──松田被告はネット掲示板を通じて、元交際相手である女性・Aさんに性的暴行を加えるよう募集をかけた。申し込んだ共犯者のXは松田被告の指示のもと、深夜Aさんの自宅マンションに「下水道の点検」などと説明して玄関ドアから侵入。その後、Xは口を塞ぎ「叫んだら殺す」などと脅して、Aさんの両手を結束バンドで結び、性交及び口腔性交を行ったという。

この日はAさんへの証人尋問が行われた。ビデオ通話で尋問に応じたAさんは、Xから受けた性的暴行について詳細に証言。その後の証言では、Aさんと松田被告の歪な交際関係や、被告人のAさんに対する異様な執着が明かされた--裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】

交際前から受けてきた数々の支援

マッチングアプリで知り合ったAさんと被告人。Aさんのプロフィール欄には「養ってほしい」との文言があった。

弁護人からは、Aさんが交際前から20万円以上の現金や10万円以上のAmazonギフトカードを、松田被告から複数回受け取っていたことを指摘され、Aさんはその授受を認めた。一方、金額や回数については覚えていないと答えた。また、交際前に上京してきたAさんの家賃を負担していたのも松田被告だったという。

やりとりを始めて1年ほど経った2022年の冬ごろに、2人は交際を開始した。1か月に1度、1週間ほどのまとまった期間をもって会っていたという。交際開始から2023年の3月まで、被告人はAさんに対し毎月20万円の支援を行っていた。

「100万円あげるから…」被告人の懇願

交際後、被告人から性的な要求は度々あったが、Aさんは拒んできた。すると、下着姿や服を脱いだ姿の写真送付を求められるようになった。会えば「お金をあげるから」と身体の接触を求め、Aさんが納得できることには応じてきたという。

その後Aさんは、2023年夏ごろに交際解消の申し出をする。すると被告人は「別れたくない」、「どうしてもって言うなら100万円あげるから、性交してほしい、それできっぱり別れる」と懇願し、Aさんは一度だけならと了承した。

その後も、松田被告から「（一度の性交が）気に食わないから会って欲しい」というメッセージが送られ、ズルズルと関係性は続いた。しかし2024年11月に最後に会い、別れを告げ、それでもメッセージ上で食い下がる被告人に対し、2025年3月ころに着信拒否とSNSをブロックした。そこから同年6月に起きた今回の事件まで連絡を取ることはなかった。

その後も続いた金銭の振り込みは資金援助でなく…

弁護人からは証拠として松田被告の郵便貯金口座の取引履歴が請求された。この口座は、自身の上京後から事件があるまでAさんが管理していたという。

検察官からの尋問では、資金提供を受けていたのは2023年3月までであったとされていた、一方弁護人は、2024年以降にも20万を超える引き出し履歴が複数回あることを指摘。Aさんも自身が引き出したことを認め、生活費などに使用していたと証言した。

多額の金銭援助が継続されていたことにより、被告人に対するなにかしらの情状酌量の目を向けさせたい弁護人の意図は明らかであった。Aさんは「（生活費の援助などでなく）性的行為の対価の支払い」と答えた。

被告人と性交したのは、初めに別れを切り出した際の1度きりであったが、その後も頻繁に性的要求を行ってきたという被告人。それまで同様、要求に対応した分の対価としては受け取ったものの、どの入金が何の対価であるか覚えていないほどだという。交際前から含めて、支援を受けた額は数百万に達してもおかしくない。

弁護人は2024年頃に、Aさんが別の男性と交際、同棲していた点を指摘。また交際時に、松田被告がAさんに「他の男性とやりとりしないでほしい」と伝えていた点なども指摘された。これらを認めるAさんに、被告人は怒っているような表情を見せていた。

確かにAさんの対応は誠意あるものとは思えないが、到底、被告人の犯罪行為を容認できるような内容でなく、その執着性が際立つ印象であった。

2月に行われる予定の第4回公判では、松田被告に対する被告人質問が予定されている。Aさんの証言した内容と食い違いがあるのか、そしてインターネットで犯行を呼びかけた際の心情などの供述に、関心が集まる。

なお、依頼にそって性交を行なったXは起訴されているものの、初公判の予定は立っていない。

◆取材・文／普通（裁判ライター）