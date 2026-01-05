Image: Shutterstock

ケアンズ沖グリーン島のマリンランド・メラネシア野生動物公園で飼育されていた世界最大級のワニのカシウスは、推定110歳を超える長寿を誇っていました。飼育下で40年以上を過ごし、亡くなる直前まで「元気そう」と診断されていたにもかかわらず、2024年11月、突然その生涯を終えてしまいました。

死因は老衰かと思われていたのですが、解剖の結果「ずっと体の中に隠れていた感染症」が原因だと判明したんです。IFLSが意外すぎる理由を伝えました。

40年前のケガが理由だった

カシウスは1980年代、野生時代にボートのスクリューに衝突し、前脚や尾の一部を失う大怪我を負いました。外見上はその後きれいに治り、長年問題なく生きてきました。

ところが体内では、当時のケガが引き金となった感染が、線維状の膜に包まれたまま“封印”されていました。免疫のおかげもあって、何十年ものあいだ大事には至りませんでした。

しかし、加齢と共にその防御が維持できなくなり、ある時点で封じ込められていた感染が一気に拡大。突然死が引き起こされたんです。

老化は最強の生存戦略すら崩す

ワニは驚くほどタフな生き物です。重傷を負っても生き延びるし、感染を体内に閉じ込めて共存することすらあります。今回のケースも、ワニという種の強さを物語っています。

一方でカシウスの死は、「老化」という避けられない現実も浮き彫りにしました。どれほど長生きで強靭でも、体を守る仕組みは永遠には続きません。

100年以上生き抜いた巨大ワニを倒したのは、新たな病気でも事故でもなく、長い時間をかけて静かに潜んでいた“過去”でした。

見えないリスクは誰の体にもある

カシウスの物語は、珍しい動物の逸話に留まりません。体の中で何年、何十年も問題にならなかったものが、ある日突然表に出る。これは人間にとっても決して他人事ではない話です。

「時限爆弾」という言葉を耳にしますが、まさに体内の時限爆弾を意識させられる内容でした。怖いなぁ…。

Source: IFLS