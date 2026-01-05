撮影用車両などをレンタルする劇用車ドットコムは５日までに、公式ＨＰで文書を公表。４日に放送された日本テレビ系「ウルトラマンＤＡＳＨ」について、企画で使用されたバスは「他社の所有する車両であり、我々劇用車ドットコムの所有する劇用車両ではありません」と説明した。

同社は「２０２６年１月４日放送『ウルトラマンＤＡＳＨ』劇用バスについて」という文書をアップ。「２０２６年１月４日（日）放送、日本テレビ系列『ウルトラマンＤＡＳＨ』の番組コーナー内にて使用された劇用車の路線バスにつきまして、前事業者の表記やカラーリングのまま番組二次利用を巡ってＳＮＳなどで物議を醸しており、我々劇用車ドットコムへのご連絡を頂戴する事態となっております」と現状を説明した。

「過去の放送分では劇用車両の番組提供を行っておりましたが、上記放送の番組内にて使用されたバスは他社の所有する車両であり、我々劇用車ドットコムの所有する劇用車両ではありません」とした。

「物議をかもしております同様のタイプのバスは弊社でも所有しておりますが、名古屋市交通局の中古車両売却の入札公告では『塗装等を行ってから使用すること』と記載がありますので、市営表記の除去やカラーリングの変更等を行っております」と同社の所有バスは塗装しているという。

「劇用車ドットコムとは車両、撮影、番組放送内容等に一切の関係はございません」と重ねて伝え「無関係のお問い合わせは通常業務に大きく支障をきたしますので、お控えいただき、番組放送局や名古屋市交通局へお問い合わせしていただきますよう、お願い申し上げます」と訴えていた。

「ウルトラマンＤＡＳＨ」では、プロフリークライマーの野口啓代が、走っているバスの車体をつたい、運転席へたどりつけるか？というチャレンジを行った。撮影は開通前の高速道路内。タイヤカバーをつけ、運転もプロドライバー。安全に配慮した上で撮影されていたが、使用されたバスについて「名古屋のバス？」「地元の市営バスや」などネットで話題となっていた。