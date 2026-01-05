ÆüÂÎÂç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô°÷¤òÂáÊá¡¡¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¡¢»öÁ°¤ËÂçËã¤«
¡¡²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÆüËÜÂÎ°éÂç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô°÷¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Éô°÷¤Ï»öÁ°¤ËÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤ÏÌôÊª¤òÀÝ¼è¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ´ÕÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Éô¤Ï¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ä¹ñ»Î´ÜÂç½ÀÆ»Éô¤Ê¤ÉÂç³Ø±¿Æ°Éô°÷¤é¤Ë¤è¤ë°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤¬¶áÇ¯Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¯¤Ê¤ÉÌôÊª¤ÎÍðÍÑËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î²¼½Ü¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÉô°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Éô°÷¤ÏÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï¤½¤Î¸å¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤ÎÎÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£¡Ö¹çË¡¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ËÂçËãÍ³Íè¤ÎÍ³²À®Ê¬¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤ÎÍÌµ¤â´Þ¤á¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤Ï·Ð°Þ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Âç¹Êó²Ý¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÉô°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ÏÄ´ººÃæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£