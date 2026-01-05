100均のこれなんだと思う？ココナッツのいい香り…だけど食べちゃダメ！アレを守るシート

推し活に欠かせない缶バッジ。そのまま放っておくと裏側がサビてきてしまうことが多いですよね…どうにかできないかな〜と推し活グッズで度々話題になるセリアを訪れると、まさに欲しかったアイテムを発見。ココナッツから抽出した防錆効果を発揮する植物由来の成分が配合された、優秀なサビ防止フィルムですよ♪

商品情報

商品名：缶バッジ用サビ防止フィルム 12P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：60×60mm

内容量：12枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4984324017943

こんなので大丈夫…？と思ったけれど、有効成分配合の優秀グッズなんです！

推し活グッズに欠かせない缶バッジ。キレイに保存したいけれど、どうしても金具の部分などがサビてきてしまうんですよね…なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、推し活グッズ売り場でいいものを見つけました。

今回ご紹介するのは、その名も『缶バッジ用サビ防止フィルム 12P』。大事な缶バッジをサビから守ってくれるアイテムで、お値段はもちろん￥110（税込）。こんなマニアックなアイテムまであるなんて、推し活グッズはやはりセリアがずば抜けていますよね。

推し活グッズをキレイに保管する！セリアの『缶バッジ用サビ防止フィルム 12P』

早速開封してみました。チャック付き袋の中に、サイズが約60×60mmのサビ防止フィルムが12枚入っています。

フィルムからはココナッツのような良い香りがします。なんだかおいしそうな香りですがもちろん食用食用ではありません。

薄いオレンジ色のやわらかいアイテムなので、果たしてこれで缶バッジをサビから守れるのか…？と一瞬不安になった筆者。パッケージを見返すと、どうやら植物由来成分を使用した気化性フィルムが使用されているらしく、袋の内部で防錆成分を発揮してくれるようです。

使い方は簡単で、サビ防止フィルムを1枚取り出し、缶バッジの入った袋に入れてしっかりとフタをするだけ。使用期間は約6ヶ月とのことです。想像以上にサビ対策が手軽にできるので、これなら続けていけそうだと思いました♪

今回はセリアの『缶バッジ用サビ防止フィルム 12P』をご紹介しました。

大切な缶バッジをピカピカの状態で保てるアイデアグッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。