¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬Áª¼ê²ñÂà²ñ¡¡¥Æ¥Ë¥¹¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼«¿È¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥×¥íÁª¼ê¶¨²ñ¡ÊPTPA¡Ë¤«¤éÂà²ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ©ÌÀÀ¤Ê¤É¤Ø¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¼«¿È¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÊý¸þÀ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ëATP¤ÎÁª¼ê°Ñ°÷²ñÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¡¢PTPA¤òÀßÎ©¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ¤äÃË½÷¤Î¥Ä¥¢¡¼Åý³çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¸¶¹ðÃÄ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë