NY株式18日（NY時間12:19）（日本時間01:19） ダウ平均46163.74（+145.42+0.32%） ナスダック22504.20（+242.87+1.09%） CME日経平均先物45745（大証終比：+525+1.15%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日はＦＯＭＣを受けて米株式市場は目まぐるしい値動きとなっていたが、本日は買いが優勢となっている。 ＦＲＢが利下げ再開を決定し、今後の追加利下げも示唆したことで、投資家は再