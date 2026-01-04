「準備してください」2月を境に変わるあなたの運勢【タロット星座占い】





【2026年の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年始まりの1月、あなたの運勢は……？







常識が変わる年「あるべき」から「ありたい」へ

2026年から吹き始める「新しい風」。これまでの重たいルールや常識を吹き飛ぶような、既存の価値観がゆれ動く年になります。それは決して怖いものではなく「もう、誰かの正解を生きなくていいよ」という、全肯定のメッセージなのです。この「自分回帰」の流れに乗ることができれば、これまでの人生で積み上げてきた努力が、2月上旬から驚くほどのスピードで「形」になり始めます。



周囲の顔色よりも「自分の心を優先する」ことで欲しかった自由、確かな成果の両方を獲得していけるでしょう。論理よりも「直感」を信じる勇気を持ってください。もし決断に迷ったら、立ち止まって「私はどうしたい？」と問いかけること。そのシンプルな「自分軸への回帰」こそが、新たな扉を開く最強の鍵になります。その問いかけの先に見える、あなたが本当に選び取りたかった最高の景色が見えてきます」（mimiel）







2026年・あなたに起こること

【牡羊座】 「気のせいが現実に」運命の合図

【牡牛座】 新年から始まる「幸運の収穫期」

【双子座】 表舞台へ導く「あなたの知らない才能」

【蟹座】 命運を分けるのは「あなた以外の人」

【獅子座】 「卒業の合図です」決断のとき

【乙女座】 捨てた分だけ流れ込む「幸運のスペース」

【天秤座】 運命の正解は「会話の中に」

【蠍座】 幸運のエネルギー「正しい使い道は？」

【射手座】 「すぐに走り出してはいけません」

【山羊座】 努力がついに実る「最高に輝く日々」

【水瓶座】 「考えなくても無敵です」圧倒的な追い風

【魚座】 強引に進むと起きる「運命の大逆転」







