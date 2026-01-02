ポイ活の常識が変わる？相次ぐ改悪に終止符、2026年からは「メインとサブの二刀流」戦略が必須に
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【ポイ活投資チャンネル】がYouTubeチャンネルで「2026年メインカード／サブカード戦略」を公開。2025年後半に相次いだクレジットカードサービスの改悪を受け、ポイ活ユーザーが今後どのようにカードを使い分けるべきか、新たな戦略を提言した。
動画ではまず、2025年後半に「楽天ギフトカード」の手数料が3%になったことや、「JAL Pay」の還元率が0.1%へ大幅に下がったことなどを挙げ、これまで主流だったチャージルートのうまみが減少し、見直しが迫られている現状を指摘した。
一方で、氏は「チャージ系は改悪が続いていますが、特約店制度は改善が続いています」と分析。この状況を踏まえ、2026年からは「チャージに強いカード」をメインカード、「特約店で高還元率を発揮するカード」をサブカードとして使い分ける「二刀流戦略」を推奨した。
メインカードとしては、チャージでポイントが貯まりやすい「三井住友カード ゴールド（NL）」、「P-one Wiz」、「JQ CARDセゾンGOLD」などを候補に挙げた。特に「JQ CARDセゾンGOLD」は、JAL Payへのチャージでもポイントが付与されることを新たに検証・報告している。
サブカードとしては、「三井住友カード ゴールド（NL）」や「三菱UFJカード」が対象店舗で最大20%還元、「ローソンPontaプラス」が最大15%還元、「JCBカードS」が最大10%還元と、各社が強力な特約店制度を展開していることを比較。例えば、JCBオリジナルシリーズでは、2026年1月13日以降、吉野家やガストで還元率が10%（ポイント20倍）になるなど、特約店制度の改善が続いていることを具体例として紹介した。
サービスの改悪が続くとお得感が薄れたように感じがちだが、最新の情報を基に戦略を柔軟に見直すことが重要だと氏は語る。チャージルートと特約店の両面から自身のライフスタイルに合ったカードを組み合わせることで、2026年も賢くポイントを貯めることができそうだ。一度、手持ちのカードを見直してみてはいかがだろうか。
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。