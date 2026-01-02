TVアニメ『五等分の花嫁』、2026年5月スペシャルイベントビジュアル公開！
2026年5月2日（土）に開催される『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』のイベントビジュアルが公開された。アリーナの会場を背景に、アイドル衣装を身に纏い五つ子が全力でイベントを楽しんでいる姿が眩しいビジュアルになっている。
2年ぶりの開催となる『五等分の花嫁』のスペシャルイベントには、上杉風太郎役の松岡禎丞、中野一花役の花澤香菜、中野二乃役の竹達彩奈、中野三玖役の伊藤美来、中野四葉役の佐倉綾音、中野五月役の水瀬いのりの主要キャストが総出演し、司会進行は天津飯大郎（天津）が務める。
公演のチケットは、現在『五等分の花嫁』New Year Holidays 先行受付（抽選）を実施中。申込期限は1月12日までとなっているので、まだ手に入れてない方は忘れずにご応募を。
さらに、本ビジュアルを使用したイベントグッズの発売も決定。今回は事前受注通販を予定しており、詳細は後日発表とのこと。どんなアイテムがラインナップされるのか、楽しみに待とう。
今後の詳細や続報は『五等分の花嫁＊』公式サイト・公式Xを確認してほしい。
（C）春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会
