[格安スマホ＆SIMトレンドチェック！] 「JALモバイル」担当者が語るイチオシポイントをチェック！ MVNOの中の人に聞く「ここがイチオシ！」2025→26
年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！
本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。基本情報 サービス名称 JALモバイル 利用できる回線 NTTドコモ／au 5G対応 対応 データ容量範囲 2GB～55GB 国内通話料金 通常11円/30秒
同一契約者内8.8円/30秒
JALモバイル
中の人： 菊野朱氏（日本航空 マイレージ事業部）
中の人のイチオシポイント
JALモバイルは、毎日が「旅」につながる通信サービスです。
格安SIMならではのお得な料金体系でありながら、マイルがたまるのはもちろん、なんと年1回国内線の往復航空券が手に入ります！
そんなJALモバイルを使い倒している私の「オススメプラン」をご紹介します。
オススメプラン
プランA：旅好き必見！スマホ代が「航空券」に変わる！？
プラン名： 音声SIM 10GBプラン
月額料金： 1400円
オススメポイント：
スマホ代を支払うだけで、毎年国内旅行に行ける魔法のようなプランをご存知ですか？
実はこのプラン、普通に使っているだけで年間最大1800マイルたまります。
一方で、JALモバイル会員なら年1回、たった1500マイルで国内線の往復航空券と交換可能です。つまり、スマホ代を払っているだけで、毎年航空券が手に入ります！
「旅行は大好きだけど、お財布事情が……」と諦めていた方へ。メイン回線として十分な10GBで通信費を抑えながら、JALモバイルで年に一度のご褒美旅行を手に入れませんか？
プランB：今の回線はそのまま、夢のラウンジ利用に近づく！
プラン名： データeSIM 2GBプラン
月額料金： 440円
オススメポイント：
出発前の空港ラウンジでの優雅なひととき。「憧れるけど、頻繁に飛行機に乗れないし……」と諦めていませんか？ そんな方にこそおすすめしたい、JALモバイルの意外な活用法があります。
ずばり、メインの携帯会社を変えず、この最安プランを2台目（サブ回線）として契約するという方法です！
なんとこの最安プランでも、憧れのJGC入会（ラウンジ利用）に近づくためのポイントが毎月たまります。
ほかにも毎月ご利用マイルやJALグループ便の搭乗の際はボーナスマイルがたまり、とってもおトクです。コストを抑えて、コツコツと楽しみをためる。 まずはサブ回線から始めてみませんか？