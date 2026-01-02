年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

JALモバイル

基本情報 サービス名称 JALモバイル 利用できる回線 NTTドコモ／au 5G対応 対応 データ容量範囲 2GB～55GB 国内通話料金 通常11円/30秒同一契約者内8.8円/30秒

中の人： 菊野朱氏（日本航空 マイレージ事業部）

中の人のイチオシポイント

JALモバイルは、毎日が「旅」につながる通信サービスです。

格安SIMならではのお得な料金体系でありながら、マイルがたまるのはもちろん、なんと年1回国内線の往復航空券が手に入ります！

そんなJALモバイルを使い倒している私の「オススメプラン」をご紹介します。

オススメプラン

プランA：旅好き必見！スマホ代が「航空券」に変わる！？

プラン名： 音声SIM 10GBプラン

月額料金： 1400円

オススメポイント：

スマホ代を支払うだけで、毎年国内旅行に行ける魔法のようなプランをご存知ですか？

実はこのプラン、普通に使っているだけで年間最大1800マイルたまります。

一方で、JALモバイル会員なら年1回、たった1500マイルで国内線の往復航空券と交換可能です。つまり、スマホ代を払っているだけで、毎年航空券が手に入ります！

「旅行は大好きだけど、お財布事情が……」と諦めていた方へ。メイン回線として十分な10GBで通信費を抑えながら、JALモバイルで年に一度のご褒美旅行を手に入れませんか？

プランB：今の回線はそのまま、夢のラウンジ利用に近づく！

プラン名： データeSIM 2GBプラン

月額料金： 440円

オススメポイント：

出発前の空港ラウンジでの優雅なひととき。「憧れるけど、頻繁に飛行機に乗れないし……」と諦めていませんか？ そんな方にこそおすすめしたい、JALモバイルの意外な活用法があります。

ずばり、メインの携帯会社を変えず、この最安プランを2台目（サブ回線）として契約するという方法です！

なんとこの最安プランでも、憧れのJGC入会（ラウンジ利用）に近づくためのポイントが毎月たまります。

ほかにも毎月ご利用マイルやJALグループ便の搭乗の際はボーナスマイルがたまり、とってもおトクです。コストを抑えて、コツコツと楽しみをためる。 まずはサブ回線から始めてみませんか？