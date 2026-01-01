1.自立しているが意外と手もかかる

猫との生活は犬と違って散歩がいらないし、猫はお留守番できるから自分は自由でいられると思うかもしれません。実際に、猫は犬と比べると手間がかからず、ある程度は飼い主のペースで生活できる自立したパートナーです。

しかし、日々のケアはやはり不可欠です。トイレ掃除と食事の管理、定期的な爪切りやブラッシングなど、毎日のケアは欠かせません。最近では猫も歯磨きをすることが推奨されているため、嫌がる猫に少しずつ慣れさせるためにも、毎日少しずつ続ける必要があるのです。

また、猫の健康を維持するためには、毎日の観察が重要です。基本的な体調管理の基礎となるのは、食事量と食べる様子、吐き戻しの有無、トイレの回数・量です。これらは、食事を与え、トイレ掃除をしていれば容易に観察できるでしょう。できればノートなどに記録をつけておくと安心です。

自立していても体調不良を隠そうとする猫には、常に飼い主の目が必要なのです。

2.おしゃれな生活と猫の両立は大変

「猫がくつろぐ姿に癒やされながら、ステキな家具や雑貨に囲まれておしゃれな生活を送りたい」「かわいいフードボウルや爪とぎを置いて、洗練された映える猫部屋を作りたい」という夢はありませんか？実はこれらはすでに猫を飼っている人でも憧れることがあります。

それもそのはず。猫は習性として爪とぎをします。段ボール製の爪とぎを用意していても、周りにゴミが出ます。もちろん、爪とぎがあってもソファーや柱、壁紙が狙われることは珍しくありません。棚の上のコレクションは、猫の気分によって落とされることがあると覚悟しましょう。

さらに、猫がいる生活では、猫トイレやキャットタワーといった生活感あふれる猫用品を、部屋の適切な場所に置くことは必須です。パーテーションで目隠しをしてもトイレの砂が散らばることもあります。遊び盛りの猫がいれば、猫用おもちゃも床に転がりがちになります。

猫との生活でおしゃれな部屋を維持することは、決して無理ではありませんが、かなりの努力が必要そうです。

3.のんびりマイペース生活は難しい

猫を飼うまでは、「仕事から帰ったら猫にスリスリと出迎えてもらい、のんびりと穏やかに趣味などをして過ごそう」と考えがちです。経済的にも出費はフードやトイレ砂が中心で、大きな費用も、よほどのことがなければかからないだろうと思われるかもしれません。

ところが今でも猫は野生の感覚が残っているため、明け方に活発になることがよくあります。睡眠中にドタバタと走り回って、飼い主の睡眠不足の原因になることも。特に子猫や若い猫は体力があるため、大暴れすることも。すると、のんびりどころか慢性的に眠くなってしまうかもしれません。

また、医療費も去勢・避妊手術だけでなく、ワクチンや定期健診、突然の病気・怪我で想定以上にかかることもあります。これまで自分に使っていた予算を、ペット保険の加入や貯蓄など経済的な準備にまわすことも必要です。

まとめ

猫との暮らしは、間違いなく人生を豊かにしてくれるものですが、すべてを完璧な理想の生活にするには、かなり現実的な努力の積み重ねになりそうです。とはいえ、たまに見せる猫のかわいさや面白さは、すべての苦労を帳消しにしてくれます。

もしかしたら、猫と暮らす醍醐味は、これらのギャップを面倒くさいと捉えるのではなく、猫との生活の魅力として受け入れることかもしれません。

猫をお迎えする前に、現実的な側面を知り、経済的・精神的な準備を整えておけば、直面する課題も生活の一部として乗り越えられるでしょう。猫との生活は、本当にいいものですよ。