びっくらたまごに『ポケモン』新シリーズ登場へ！ ピカチュウたちの“台座付きマスコット”をIN
『ポケットモンスター』をモチーフにした新シリーズ「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」の第1弾商品が、1月22日（木）から、全国の量販店やドラッグストアなどで順次販売開始される。
【写真】お風呂から浮き出てくる姿もかわいい〜！ 全5種の“マスコット”ラインナップ
■新たな遊び要素を取り入れた新シリーズ
今回登場する「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」シリーズは、『ポケットモンスター』に登場するポケモンたちとの出会いをお風呂で体験できる、新たな遊び要素を取り入れた新シリーズ。
第1弾となる本商品「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜」では、草むらで出会うことのできるポケモンたちがラインナップされる。
入浴剤は草むらの形をしており、そこからポケモンの体の一部が飛び出している仕様。まず見た目からどのポケモンが隠れているのかを予想したら、入浴剤を専用の袋に入れて草むらをかき分けるように割ることでヒントを探し、最後に入浴剤をお風呂に入れて溶かすとポケモンの半立体マスコットが1つ出てくる。
そしてマスコットのラインナップは、ピカチュウ、ミミッキュ、リーフィア、サルノリ、セレビィの全5種類。草むらの形をした専用台座が1つ付属し、マスコットを台座に乗せて飾ることで、入浴剤が溶けた後も草むらの中にいるポケモンたちの姿を楽しめる。
なお本シリーズは今後も展開予定で、次弾は“水辺”を舞台とした企画が進行中とのことだ。
