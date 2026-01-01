この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが解説、精神的に幼い家族の「かまってほしい」の本当の意味と上手な付き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー兼作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【中身は子ども】精神的に幼い家族がいて困る…自分のことしか考えない理由と「扱い方」を解説」と題した動画を公開。年末年始など、関わる時間が増えがちな「精神的に幼い家族」との向き合い方について解説した。



Ryota氏はまず、精神年齢が幼い人の特徴として「かまってほしい」という欲求が強いことを挙げる。その心理の根底には「自分はまだ子どもなんです」という意識があるという。しかし、体は大人であるため、行動に対する責任を取ろうとすると「驚くほど疲れちゃう」と、そのギャップに苦しんでいる状態を説明した。



このような人々は、単に社会性に問題があるわけではなく、外では真面目に活動しているケースも多い。だからこそ、身近な家族に対して「理解してほしい」「褒めて褒めてって言ってほしい」「甘やかせてほしい」といった欲求が強く表れるとRyota氏は指摘する。家族は最も距離感が近い他人であり、その関係性の中でより一層「甘え」が出てくるのだという。



では、そうした家族とどう向き合えばいいのか。Ryota氏は、まず「役割を明確にしよう」と提案する。家族を会社のような「組織」と捉え、家事や育児などの役割を明確に分担することで、「感情」ではなく「役割」として捉え、お互いの負担を理解しやすくなるからだ。感情的に「なんでやってくれないの」とぶつかるのではなく、あくまで役割として冷静に話し合うことが重要である。



さらに、「褒めて肯定して行動を変える」というアプローチも有効だと語る。相手の行動に対して、まず「できたね」「大変だね」と肯定し、理解を示すことで、相手は話を聞くモードになる。その上で「こうしてみたら？」と提案することで、反発されずに次の行動へと促すことができると解説した。



記事ではこのほかにも、相手の才能や技能を使わせて自己肯定感を高める方法など、具体的な向き合い方が複数紹介されている。精神的に幼い家族との関係に悩む人にとって、感情的な対立を避け、お互いの精神的な成長を促すための新たな視点が得られる内容となっている。