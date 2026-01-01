【ふつつかな悪女ではございますが』玲琳＆慧月のお正月ビジュアル公開！
大逆転後宮とりかえ伝『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』、1月のテーマは ”お正月” 。玲琳と慧月の季節ビジュアルが公開された。
『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。
2026年4月より放送開始となるTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』。黄 玲琳役を石見舞菜香、朱 慧月役を川井田夏海が担当する。
そして、このたび公開となったのは、第8回目となる1月の季節ビジュアル。 ”お正月” をテーマにした玲琳と慧月の季節ビジュアルが公開となった。
羽根つきと筆を手に穏やかに微笑む玲琳と、顔に墨で〇や×を書かれ、思わず驚いた表情を見せる慧月の姿が描かれている。
4月からの放送もお楽しみに。
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
